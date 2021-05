Gerechtelijk onderzoek naar kanselier Sebastian Kurz

De Oostenrijkse openbaar aanklager is vorige week een onderzoek begonnen naar kanselier Sebastian Kurz en diens kabinetschef Bernhard Bonelli. Dat heeft het kantoor van Kurz woensdag bevestigd.

Kurz en Bonelli worden ervan verdacht dat ze bij verhoren van een parlementaire onderzoekscommissie naar het zogeheten Ibiza-schandaal hebben gelogen. Kurz zei dat hij onschuldig is en niet zal aftreden. Hij hekelde de „hitsige stemming” in het parlementaire onderzoek, dat sinds vorig jaar loopt en steeds verlengd wordt. Het zou daar „methode” zijn geworden om „mensen het woord in hun mond om te draaien”.

Het Ibiza-schandaal draait om een lange, geheime video waarin een voormalige coalitiepartner van Kurz’ conservatieve ÖVP, de radicaal-rechtse FPÖ-leider Heinz-Christian Strache, stiekem gefilmd werd toen hij op Ibiza een Russische lokvogel overheidscontracten bood in ruil voor onder meer illegale partijfinanciering. De video leidde tot de val van de eerste regering-Kurz, in 2019. Kurz veroordeelde deze praktijken scherp, en vormde daarop een regering met de Groenen.

Hoge posities

De parlementaire onderzoekscommissie richtte zich aanvankelijk op de uitspraken van Strache. Maar transcripten van telefoongesprekken, appjes en mails van toppolitici en bestuurders leidden vervolgens tot onthullingen over kanselier Kurz. Hij zou partijgenoten aan hoge overheidsposities hebben geholpen waarvoor ze niet gekwalificeerd waren. Zo zou de topman van de Öbag, een holding die toezicht houdt op alle bedrijven die (deels) in staatshanden zijn, voor zijn benoeming eerst de toezichtsraad vol hebben gezet met Kurz-getrouwen, die hem vervolgens selecteerden. Kurz ontkende in het parlement dat hij hierbij betrokken was geweest. Daarop vroegen parlementariërs meer telefoontjes en apps op, ook van Kurz. Daaruit bleek dat de kanselier deze benoeming op de voet had gevolgd.

Dat ‘Ibiza’ nu Kurz in het nauw drijft, is een gevolg van extra volmachten die het Oostenrijkse parlement en openbaar ministerie afgelopen jaren hebben gekregen. Er loopt al gerechtelijk onderzoek naar de minister van Financiën, Gernot Blümel.

Oppositiepartijen als de links-liberale Neos en de sociaal-democratische SPÖ verwijten Kurz dat hij het parlementaire onderzoek tegenwerkt. Hij zou niet alle opgevraagde stukken en telefoontjes willen overhandigen. De sfeer bij de verhoren is zeer gepolariseerd. Kurz heeft ook gesuggereerd dat Justitie partijdig zou zijn.