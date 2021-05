Felle strijd Israël en Palestijnen versterkt de impasse voorlopig alleen maar

Het is de zoveelste aflevering van een dikwijls gewelddadig feuilleton, dat inmiddels al ruim zeven decennia loopt. Weer vallen er tientallen doden bij acties over en weer tussen Israëliërs en Palestijnen, al zijn de meeste slachtoffers – zoals steeds – Palestijns.

De laatste grote botsing dateert van zeven jaar geleden, toen Hamas en het Israëlische leger een korte oorlog uitvochten die ruim 2.200 mensen het leven kostte, ook toen hoofdzakelijk Palestijnen. De relatieve stilte die daarop volgde was misleidend. Joodse kolonisten rukten en rukken – met steun van de regering van premier Netanyahu en zonder noemenswaardig verzet uit Washington – steeds verder op in zowel Oost-Jeruzalem als op de Westelijke Jordaanoever. Dat zet extra druk op de verhoudingen. Veel Palestijnen kunnen geen kant meer op. Ook in de Gazastrook, weinig meer dan een grote gevangenis, blijft de toestand nijpend.

Een reeks voormalige Israëlische topmilitairen waarschuwde eind vorige maand al in een ingezonden artikel in The Jerusalem Post dat een aantal ontstekingsmechanismen voor een nieuwe explosie konden zorgen, onder meer de humanitaire misère in de Gazastrook en „de de-facto annexatie van de Westelijke Jordaanoever, eens sluipend, nu galopperend”. Ruim een week later al was het raak.

Matigende invloed

Groeperingen die aan beide kanten een matigende invloed konden uitoefenen, zoals de Israëlische sociaaldemocraten en tot op zekere hoogte het Palestijnse Fatah, zijn door de jaren heen steeds meer aan de zijlijn beland. Haviken wonnen daarentegen steeds meer aan invloed.

Dat bleek ook de afgelopen dagen. Het radicalere Hamas trok het initiatief snel naar zich toe, ten koste van de aartsrivaal Fatah dat nog altijd wordt geleid door de president van de Palestijnse Autoriteit, Mahmoud Abbas. Het was Hamas dat maandag een ultimatum stelde aan de Israëlische regering: dat de politie zich terug moest trekken uit onder meer de Al Aksa-moskee en omgeving, nadat de politie daar in een veldslag met jonge Palestijnen was geraakt. Toen Israël dat negeerde, begon Hamas honderden raketten af te vuren op Jeruzalem, Ashkalon, Tel Aviv en andere steden. Dit in de zekerheid dat Israël hard zou terugslaan, met name op de Gazastrook. Zo leek het eens te meer alsof Hamas voor de Palestijnen de kastanjes uit het vuur moest halen, terwijl Fatah tamelijk passief en machteloos toekeek.

Lees ook: Hamas vuurt raketten af op verhit Jeruzalem

Op deze manier haalde Hamas, dat het bestaansrecht van Israël nog altijd niet volmondig heeft erkend, ook zijn gram over de door Abbas voor onbepaalde tijd uitgestelde parlements- en presidentsverkiezingen – de eerste in vijftien jaar – die al deze maand hadden moeten beginnen. In de peilingen stond Hamas op winst. Abbas voerde echter de onzekerheid of Israël Palestijnen in Oost-Jeruzalem wel zou laten stemmen aan als reden. Zo kan de 85-jarige leider, die vooral bij jonge Palestijnen allang alle legitimiteit heeft verloren, langer aanblijven. Israël, dat de status quo prefereert boven een grotere greep van Hamas op het Palestijnse bestuur, was blij met de onbeperkte verlenging van de politieke impasse onder de Palestijnen.

Enorme expansie

Ook de demissionaire premier Netanyahu, die al jaren leiding geeft aan de enorme Israëlische expansie in Oost-Jeruzalem en op de Westelijke Jordaanoever, doet zijn voordeel met de nieuwe crisis. Door de gebeurtenissen van deze week kan hij zich weer eens bewijzen als krachtig crisismanager. „Israël zal met grote kracht antwoorden”, zei hij maandag. „We zullen niet toestaan dat ons gebied, onze hoofdstad, onze burgers of soldaten kwaad overkomt. Wie ons aanvalt zal daarvoor een zware prijs betalen.” Zulke krijgshaftige taal komt van pas bij eventuele nieuwe verkiezingen, die de vijfde in twee jaar zouden zijn.

De crisis lijkt de kans daarop te bespoedigen. Maandag strandde de formatiepoging van Netanyahu’s rivaal Yair Lapid voorlopig. Ra’am, een klein Arabisch partijtje dat onontbeerlijk was in een eventuele alternatieve regeringscoalitie, trok zich terug uit de formatiegesprekken. Ze kon haar achterban niet verkopen met Israëliërs te onderhandelen over regeringsdeelname terwijl er Palestijnen werden neergeschoten. Goed nieuws voor Netanyahu, die zich inmiddels al een paar jaar in bochten wringt om aan een veroordeling wegens corruptie te ontkomen en als premier aan te blijven. Met die pet op heeft hij daartoe meer mogelijkheden.

Terwijl de hevige politieke impasse aan beide kanten door de opgelaaide strijd dus eerder wordt bestendigd dan verminderd, speelt op de achtergrond mee dat de buitenwereld zich steeds minder om het lot van de Palestijnen bekommert. Uiteraard regende het de laatste dagen oproepen uit de hele wereld aan het adres van vooral de Israëlische regering en Hamas om de wapens te laten rusten. Maar die kunnen niet verhullen dat Israël, noch Hamas erg hoeven te vrezen voor consequenties.

Geweldige avond

Een deel van de Arabische wereld heeft de strijdbijl met Israël juist begraven en hoopt nu de vruchten te plukken van economische samenwerking, de Verenigde Arabische Emiraten voorop. Tekenend was dat afgelopen vrijdag, toen Palestijnse jongeren de volle laag kregen van de Israëlische politie, de nieuwe Emiraatse ambassadeur in Israël, Mohamed al Khaja, in een tweet met een fotootje uit een restaurant de Amerikaanse zaakgelastigde bedankte voor de geweldige avond die ze hadden gehad. Uitgebreid hadden ze de grote vooruitgang besproken die er tussen Israël en de Emiraten was geboekt sinds de normalisering van hun betrekkingen vorig jaar. Over de Palestijnen geen woord.

De enige mogendheid die in Israël verschil zou kunnen maken is de Verenigde Staten. Genoot Israël tijdens het presidentschap van Donald Trump carte blanche, onder Joe Biden staat Israël een stuk lager op de prioriteitenlijst. Biden koestert weinig sympathie voor Netanyahu maar hij heeft de belangrijkste pro-Israëlische maatregelen uit Trumps tijd (erkenning van Jeruzalem als hoofdstad, erkenning van de Hoogvlakte van Golan als Israëlisch grondgebied) niet teruggedraaid.

Net als elders in de wereld wordt het Palestijns-Israëlische conflict in Washington gewoon niet langer gezien als een van de sleutelproblemen van onze tijd. Als het even kan, laat het Witte Huis het liever links liggen, zodat het zich op China, Rusland en andere dossiers kan richten.

Zo wijst helemaal niets erop dat dit de laatste grote botsing zal zijn tussen Israël en de Palestijnen. Het waarschijnlijkste scenario is dat de Israëliërs, als de wapens eenmaal zwijgen, rustig door zullen gaan met het verder annexeren van stukjes Palestijnse grond en het uitzetten van Palestijnen uit hun woningen of dorpjes. De Palestijnse frustraties zullen daardoor verder groeien. Tot de volgende explosie, gevolgd door een nieuwe gevechtsronde. De rest van de wereld zal er handenwringend naar kijken, maar niets ondernemen.