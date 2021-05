Familiezoeksite krijgt 525.000 euro boete voor privacyschending

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft de website Locatefamily.com een boete van 525.000 euro opgelegd voor het overtreden van de Europese privacywetgeving. Het platform, dat dient voor het terugvinden van uit het oog verloren familieleden, publiceert volgens de toezichthouder adresgegevens en telefoonnummers van miljoenen mensen wereldwijd, vaak zonder hun medeweten. Een verzoek om die gegevens te verwijderen, is „niet eenvoudig” omdat Locatefamily.com geen vertegenwoordiger heeft in de Europese Unie, wat in strijd is met de privacywet.

Organisaties die in de EU actief zijn, zijn verplicht een loket in te richten waar burgers terechtkunnen voor meer informatie over bijvoorbeeld hun privacy. Voor Locatefamily.com ontbreekt een dergelijk loket. Het bedrijf kreeg van de AP tot 18 maart om dit alsnog in orde te maken, maar de toezichthouder weet tot op heden niet of dat ook is gebeurd. Voor iedere twee weken dat niet aan aan de eisen is voldaan, moet de website 20.000 euro betalen, met een maximum van 120.000 euro.

Op Locatefamily.com staan persoonsgegevens van mensen over de hele wereld, onder wie grofweg 700.000 Nederlanders. Deze informatie is voor iedereen vrij toegankelijk. Het gaat onder meer om volledige adressen en telefoonnummers van mensen die soms niet weten hoe ze op de website terecht zijn gekomen.

Tientallen klachten

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft tientallen klachten over het zoekplatform ontvangen. „Dat een site zomaar jouw naam, telefoonnummer én adres publiceert zonder dat jij dat weet, is kwalijk”, aldus AP-vicevoorzitter Monique Verdier in een persbericht. „Met dit soort informatie kunnen kwaadwillenden bijvoorbeeld identiteitsfraude plegen. Of jou thuis bezoeken of via telefoon of e-mail lastigvallen.”

Indien persoonlijke gegevens ongevraagd op een website belanden, moet het eenvoudig zijn om deze weer te laten verwijderen, stelt Verdrier. Gedupeerden worden daarin bijgestaan door de Autoriteit Persoonsgegevens - in de meeste gevallen zijn hun gegevens inmiddels van de site verwijderd. Ook andere Europese privacytoezichthouders ontvingen bezwaren over Locatefamily.com - de AP werkt samen met negen van hen.