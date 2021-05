Ellen DeGeneres stopt met haar talkshow na 19 seizoenen

De Amerikaanse presentator en stand-upcomedian Ellen DeGeneres stopt volgend jaar na negentien seizoenen en ruim drieduizend afleveringen met haar talkshow, The Ellen DeGeneres Show. Dat heeft de 63-jarige tv-host woensdag bekend gemaakt in een interview met het Amerikaanse tijdschrift The Hollywood Reporter. DeGeneres heeft dinsdag de medewerkers van het langlopende programma op de hoogte gebracht van haar besluit.

DeGeneres zegt op zoek te gaan naar een nieuwe uitdaging. „Als je een creatief persoon bent, moet je constant worden uitgedaagd. En hoe geweldig en leuk deze show ook is, het is gewoon geen uitdaging meer”, zegt DeGeneres tegen het tijdschrift. Ze wil zich in de toekomst onder meer richten op het maken van films en zich inzetten voor natuurbehoud.

In de zomer van 2020 kwam DeGeneres, zelf bekend als voorvechter van lhbt-rechten, onder vuur te liggen wegens misstanden bij haar programma. Een aantal voormalige werknemers beschuldigden leidinggevenden van het programma van het kleineren van personeelsleden en zorgen voor een „gemene werkcultuur”. In augustus werden na een intern onderzoek drie producenten ontslagen vanwege pesterijen, racisme en seksueel overschrijdend gedrag.

In de nasleep verloor het programma ruim een miljoen van de gemiddeld 2,6 miljoen dagelijkse kijkers, meldde The New York Times destijds. DeGeneres zelf bood excuses aan. Het stoppen van het programma heeft volgens haar niets te maken met deze misstanden. „Anders was ik dit seizoen niet zijn teruggekomen”, aldus de presentator.