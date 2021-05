EC verliest belastingzaak van Amazon over vermeende staatssteun

Het Amerikaanse technologiebedrijf Amazon hoeft een naheffing van 250 miljoen euro aan ‘achterstallige’ belasting plus rente die het te weinig zou hebben overgedragen in Europa, niet te betalen. Dat heeft het Gerecht van de Europese Unie woensdag beslist in een rechtszaak die de Luxemburgse regering en Amazon hadden aangespannen. De Europese Commissie had de naheffing opgelegd vanwege vermeende oneerlijke staatssteun.

Amazon betaalde in de periode 2006 tot en met 2014 in de Europese Unie veel minder belasting dan redelijkerwijs verwacht mag worden, oordeelde de Commissie in oktober 2017. Met behulp van een belastingconstructie uit 2003 waarbij een Luxemburgs verkoopbedrijf en een van belasting vrijgestelde holding betrokken waren, betaalde het techbedrijf acht jaar lang geen belasting over driekwart van de in Europa behaalde winst.

Volgens eurocommissaris Margrethe Vestager (Mededinging) had Luxemburg op die manier illegale staatssteun verleend aan Amazon. Daarom zou dat land het gemiste belastinggeld moeten terugvorderen. Zowel Luxemburg als Amazon gingen daartegen in beroep en krijgen nu dus gelijk van de rechter. De belastingconstructie werd verlengd in 2011 en wordt nog steeds gebruikt.

De Europese Commissie verloor in 2020 een soortgelijke en geruchtmakende rechtszaak over belastingontwijking door middel van staatssteun van het eveneens Amerikaanse technologiebedrijf Apple. Apple hoeft daardoor geen naheffing van 13 miljard euro te betalen in Ierland. Vestager ging tegen die uitspraak in cassatie bij het Europees Hof van Justitie. Het hof heeft in deze zaak nog geen uitspraak gedaan.