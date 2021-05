Celstraffen voor bedreigen RIVM-baas Van Dissel

Twee vrouwen die deel uitmaakten van een chatgroep waarin de leden discussiëren over de vermeende ‘pedofiele en satanische’ praktijken van RIVM-baas Jaap van Dissel zijn woensdag door de Haagse politierechter veroordeeld tot celstraffen.

De 53-jarige Dieuwke P. uit Terneuzen kreeg twee weken gevangenisstraf wegens bedreiging en de 54-jarige Geertruida T. uit Apeldoorn moet vier weken zitten omdat ze zich niet alleen aan bedreiging maar ook opruiing heeft schuldig gemaakt.

De vrouwen werden eind vorige maand opgepakt. In de chatgroep ‘exposechat’ op Telegram (235 leden) hadden ze reacties gegeven op een bericht dat de anonieme beheerder had geplaatst ter gelegenheid van de verjaardag van Jaap van Dissel op 29 april. Bij een foto van de infectioloog, die op Telegram pedofiel en moordenaar wordt genoemd, stond de tekst: ‘Ik ben morgen jarig. Ik wil graag bakstenen voor mijn verjaardag. Iedereen van harte welkom. Het liefste heb ik brandnetels en fluitenkruid maar schroom niet hoor een baksteen is ook goed’. Bij de oproep stond tevens het privéadres van Van Dissel.

‘Een ultra sad pedo’

De vrouw uit Terneuzen, schoonmaakster van beroep, had onder die tekst een zelf in haar achtertuin gemaakt videofilmpje geplaatst. Daarop zie je hoe een Nederlandse vlag wordt verbrand met daarop de tekst: ‘Van Dissel is een ultra sado pedo’. Desgevraagd zei de verdachte het bericht „in een opwelling” te hebben geplaatst. Wat ze Van Dissel precies verwijt, wilde en kon ze de rechter niet uitleggen.

De vrouw uit Apeldoorn – naar eigen zeggen een adhd-patiënte die al jaren in de WAO loopt – had in de chatgroep gereageerd door te zeggen dat „de aanwezigheid in dit aardse leven van Van Dissel een probleem is. Succes bij het bezoek brengen aan zijn woning”. De vrouw zei spijt te hebben. Ze had in een vlaag van „verstandsverbijstering” gehandeld. „Ik heb te veel uren achter elkaar op Telegram gezeten en raakte verward”.

Namens Van Dissel las een collega van het RIVM een slachtofferverklaring voor. Hij zei dat het Centrum voor Infectieziektenbestrijding wel „tegen een stootje kan”. Het RIVM begrijpt dat „sommige mensen uit hun normale doen zijn en kribbig reageren op de boodschapper van wat men als onaangename informatie beschouwt”. Maar sinds vorig jaar wordt Van Dissel persoonlijk aangevallen met „totaal ongefundeerde beschuldigingen over sadopedofilie en kindermoord”.

Aangifte op verjaardag

Het RIVM zag zich gedwongen speciale veiligheidsmaatregelen te treffen. Van Dissel zat op zijn laatste, 64ste verjaardag bij de politie om aangifte te doen. Hij mag niet meer fietsen naar zijn werk zoals hij gewend is. Bij hem thuis zijn bloemen bezorgd met een kaartje met daarop de namen van kinderen die hij in de jaren tachtig in Bodegraven zou hebben vermoord. Leden van de chatgroep leggen daar regelmatig bloemen op een kerkhof.

In de slachtofferverklaring werd erop gewezen dat Van Dissel „een ambtenaar is die zich zijn hele werkzame leven al inzet voor de publieke gezondheid en al vijftien maanden lang, zeven dagen per week bezig is met het bestrijden van het virus. Dit soort bedreigingen leiden hem, en alle RIVM’ers af van ons dagelijkse werk”.

De twee verdachte vrouwen maken volgens het OM deel uit van een netwerk van mensen die QAnon-complottheorieën aanhangen. Het gaat om volgelingen die denken dat de wereld geregeerd wordt door een invloedrijk netwerk van kindermisbruikers en moordenaars. Op YouTube hebben ze ook een eigen journaal waar dagelijks honderden mensen naar kijken.

Officier van justitie Wieger Veldhuis kondigde aan dat er in deze zaak nog meer arrestaties zullen volgen. De twee vrouwen die nu zijn berecht, zijn volgens politierechter Jan Willem du Pon „niet de allerbelangrijkste verdachten uit de groep. Ze gebruikten hun eigen naam, dat doen de slimmere types niet”. De vrouwen hebben allebei een bewindvoerder en staan onder begeleiding van maatschappelijk werk. Advocaten noemden hun cliënten „kwetsbaar”. De rechtszaak leek ze boven hun pet te gaan. Toen de rechter Dieuwke P. vroeg naar haar laatste woord zei ze alleen „in hoger beroep te gaan”. Het vonnis moest toen nog worden gewezen.

Buiten de rechtbank stonden enige tientallen aanhangers met T-shirts met de tekst: Jezus leeft. Ze vierden het als een overwinning dat in ieder geval Dieuwke P. in vrijheid de rechtbank verliet. Haar voorarrest was even lang als de uiteindelijke straf.