Autobranche wil kilometerheffing om klimaatdoelen te halen

Als Nederland de klimaatdoelstellingen voor 2030 wil halen, is het onvermijdelijk dat er een vorm van rekeningrijden wordt ingevoerd. Dat schrijven autobrancheverenigingen Bovag en de RAI Vereniging, milieuorganisatie Natuur & Milieu, de ANWB en autoleasekoepel VNA in hun woensdag gepubliceerde Autobelastingplan 2022-2030.

Het huidige autobelastingsysteem is volgens de belangenverenigingen „complex, remt vergroening en maakt de markt grillig”. De organisaties willen dat het tarief per gereden kilometer wordt gebaseerd op de CO₂-uitstoot van het voertuig. Precieze bedragen noemt de alliantie niet. Naast een kilometerheffing moet de aanschaf van elektrische auto’s door de overheid meer gestimuleerd worden en moeten er subsidies en belastingvoordelen voor tweedehands stekkerauto’s komen.

De Europese Commissie kondigde eind vorig jaar aan dat de eigen klimaatdoelen aangescherpt moeten worden. In 2030 moet 55 procent minder CO₂ worden uitgestoten dan in 1990. Eerder was de doelstelling daarvoor 49 procent. Om dit voor elkaar te krijgen moet onder meer de uitstoot van autoverkeer binnen de lidstaten met 5 tot 6 megaton CO₂ extra naar beneden. Dat is bijna een verdubbeling van het oorspronkelijke doel.