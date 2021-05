Ahold Delhaize rekent op hogere winst na sterk eerste kwartaal

Supermarktconcern Ahold Delhaize blijft profiteren van hogere omzetten door de coronapandemie. In het eerste kwartaal steeg de omzet met 5,8 procent ten opzichte van vorig jaar en maakte het moederbedrijf van Albert Heijn en webwinkel bol.com 550 miljoen euro winst. Ahold Delhaize verwacht dat de procentuele winstgroei over heel 2021 in de dubbele cijfers uitkomt, waar eerder nog uit werd gegaan van minder dan 10 procent.

Doordat consumenten tijdens de coronapandemie meer vanuit huis werken en de horeca in veel landen gesloten is, draaien supermarkten fors hogere omzetten. Vooral online is de omzet van Ahold flink gestegen ten opzichte van het eerste kwartaal van 2020. Wereldwijd groeide de verkoop met bijna 104 procent tot 2,7 miljard euro. In de Verenigde Staten namen de online verkopen door consumenten afgelopen jaar met 188 procent toe, in Europa met 79 procent. Daartegenover stonden investeringen van het concern om in de online wensen van klanten te kunnen voorzien. Ook gaf het bedrijf 150 miljoen euro uit aan onder andere maatregelen om veilig te werk te gaan.

Ahold Delhaize-topman Frans Muller zegt bij de de aankondiging van de cijfers tevreden te zijn met de resultaten van het concern. „We zijn erin geslaagd om ons continu aan te passen aan het veranderende klantengedrag en zo veel mogelijk klanten vast te houden.” Het bedrijf investeerde in 2020 in Nederland onder andere in gratis thuisbezorging van boodschappen en wil dat concept in 2021 verder uitbreiden.