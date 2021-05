#136 Het onvindbare Majoranadeeltje

Natuurkundigen jagen al jaren op het deeltje waarvan het bestaan maar moeilijk te bewijzen is: het Majoranadeeltje. Het exotische deeltje zou dé bouwsteen kunnen zijn voor quantumcomputers. Maar dan moet hij eerst worden gevonden. Met natuurkundejournalist Dorine Schenk en wetenschapsredacteur Hendrik Spiering duiken we in de mysterieuze wereld van het Majoranadeeltje.