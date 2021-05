Zonnepanelen uit China zijn onontkoombaar, ondanks mogelijke dwangarbeid

Heeft minister Sigrid Kaag (D66, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) het verhaal in The New York Times gelezen waarin een verband wordt gelegd tussen zonnepanelen en dwangarbeid door de Oeigoerse minderheid in de Chinese provincie Xinjiang? De Amerikaanse krant schrijft dat president Joe Biden overweegt de import van mogelijk ‘besmette’ zonnepanelen aan banden te leggen. Weet de minister of in Nederland ook dergelijke zonnepanelen worden gebruikt, mogelijk zelfs met overheidssubsidie? En hoe gaat Nederland dat in de toekomst voorkomen?

Het zijn enkele van de schriftelijke vragen die Ton van den Nieuwenhuijzen op een van zijn laatste dagen als Tweede Kamerlid voor GroenLinks stelt aan minister Kaag. Het antwoord moet nog komen.

Het artikel in The New York Times is mede gebaseerd op een onderzoek van Horizon Advisory. Dit Amerikaanse adviesbureau is gespecialiseerd in analyses van beleid van Chinese bedrijven en de Chinese overheid aan de hand van berichten uit China zelf. Wat schrijven lokale media, wat is er te lezen in bedrijfsverslagen, wat valt er op te maken uit aankondigingen van de overheid of uit stukken van de Communistische Partij?

Reden tot argwaan

Zodra een bedrijf meldt dat het arbeiders uit de westelijke regio Xinjiang verwelkomt, is er reden tot argwaan, stelt Horizon Advisory. Een bedrijf kan bijvoorbeeld laten weten blij te zijn met een groep „extra arbeidskrachten”, of ontvangt subsidie voor het in dienst nemen van „arme arbeiders uit het zuiden van Xinjiang”. Een lokale krant bericht over een bedrijf dat „een overeenkomst voor samenwerking op het gebied van de export van arbeidskrachten” heeft gesloten. Een bedrijf schrijft op zijn website dat „235 werknemers van een etnische minderheid uit het zuiden van Xinjiang” worden opgeleid, omdat ze niet de juiste scholing hebben en de Chinese taal onvoldoende beheersen.

Volgens Nathan Picarsic, oprichter van Horizon Advisory, is het geen sluitend bewijs van dwangarbeid. Maar dit soort uitlatingen, in combinatie met andere berichten over de situatie van de Oeigoeren in Xinjiang, zijn reden tot zorg. Het onderzoek toont vermoedelijk slechts het topje van de ijsberg, zegt Picarsic in The New York Times. Wie zonnepanelen koopt van de genoemde bedrijven is volgens hem zeer waarschijnlijk „medeplichtig aan het voortbestaan van het Chinese industriebeleid dat mensen onderdrukt en hun rechten ontneemt”.

Alternatieven voor Chinese panelen zijn er echter bijna niet. In de meeste productieketens speelt Xinjiang een grote rol. Volgens de website Solarmagazine.nl werd vorig jaar wereldwijd ongeveer 80 procent van alle polykristallijn silicium, ook wel polysilicium, de grondstof voor zonnepanelen, geproduceerd in China (in 2017 was dat nog 50 procent), en meer dan de helft daarvan kwam uit Xinjiang.

Goedkoop door kolenstook

Deze cijfers komen van Bernreuter Research. De gerenommeerde marktanalist stelt dat China met zijn „extreem lage en gesubsidieerde tarieven van kolengestookte elektriciteitscentrales” de productie van de grondstof in Zuid-Korea heeft weggeconcurreerd. Xinjiang heeft een overvloed aan steenkolen en dus aan goedkope energie om silicium te bewerken tot het zuiver genoeg is voor zonnecellen – een proces waarbij temperaturen van meer dan 1.000 graden Celsius nodig zijn.

Productie van zonnepanelen in China. Foto Bloomberg

Volgens Bernreuter Research is het bijna onmogelijk om een productieketen voor zonnepanelen te creëren met de garantie dat geen van de onderdelen uit Xinjiang komt. De herkomst is in veel gevallen niet te traceren, doordat veel bedrijven silicium van verschillende producenten mengen. Bovendien worden Oeigoeren volgens het Australische Strategic Policy Institute ook elders in China tewerkgesteld.

„Polysilicium uit Xinjiang is niet te vermijden”, concludeert ook marktanalist Dennis Ip in The Wall Street Journal. Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft afgelopen najaar een wet aangenomen die import van goederen uit Xinjiang alleen toestaat als aan de productie zeker geen dwangarbeid te pas is gekomen. Als ook de Senaat met de wet instemt, heeft dat volgens Ip grote gevolgen „voor de ontwikkeling van de zonne-energie” in de VS.

Pijnlijk dilemma

Het is een pijnlijk dilemma, en niet alleen voor de VS. Ook in Nederland en in veel andere Europese landen komt de aanleg van zonneparken, die volgens velen minder inbreuk maken op de leefomgeving dan grote windturbines, net goed op gang. Het weren van onderdelen uit Xinjiang kan de energietransitie ernstig vertragen.

China maakt gebruik van die vrees. Het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken ontkent alle beschuldigingen, aldus nieuwswebsite Bloomberg. Te controleren is die ontkenning niet, want de provincie Xinjiang is hermetisch afgesloten voor buitenlandse journalisten en onafhankelijke onderzoekers komen de fabrieken en bedrijven niet binnen. Volgens het Chinese ministerie is dat ook helemaal niet nodig. Het zijn leugens, bedoeld „om de ontwikkeling van China en Chinese bedrijven te stoppen”.

In een door S&P Global Market Intelligence geciteerde verklaring waarschuwt de organisatie voor de Chinese zonnepanelenindustrie dat kritiek op China ten koste gaat van noodzakelijke groei van duurzame energie en daarmee ook de belangen van westerse bedrijven, consumenten en overheden schaadt: „Nu veel landen hun inzet en doelen met betrekking tot klimaatverandering vergroten, hebben we samenwerking nodig in plaats van verdeeldheid, en gezonde concurrentie in plaats van lasterpraktijken.”

Zorgen bij Nederlandse branche

Holland Solar, de Nederlandse branchevereniging van de zonnestroomsector, maakt zich grote zorgen. Nederlandse leveranciers van zonnepanelen inspecteren geregeld de Chinese fabrieken – mede vanwege de kwaliteitseisen die aan de panelen worden gesteld. Tot nu toe is daar „geen bewijs gevonden van dwangarbeid”, schrijft Holland Solar op zijn website.

Is het niet naïef om te denken dat westerse inspecteurs die bewijzen zouden vinden? „Dat is een terechte vraag”, zegt Wijnand van Hooff, algemeen directeur van Holland Solar, in een telefoongesprek. „Het gaat vooral om een inschatting. En we realiseren ons heel goed dat China een lastig toegankelijk land is.”

Ook volgens Holland Solar doen de problemen zich vooral voor bij de productie van polysilicium, die vindt voornamelijk in Xinjiang plaats. „Meer inzicht krijgen in de keten is nu een van de belangrijkste uitdagingen waar de sector wereldwijd voor staat. De Nederlandse zonnestroomsector kan dat zeker niet alleen. We voeren nu gesprekken met Solar Power Europe, dat is de Europese bracheorganisatie, met de SER en met de ministeries van Buitenlandse Zaken en Economische Zaken en Klimaat.”

Veel leden zijn uit idealisme aan zonnepanelen begonnen. Dan is dwangarbeid heel pijnlijk

Het is volgens Van Hooff nog te vroeg om te zeggen of dit gevolgen zal hebben voor de sector, en zo ja welke. „Maar het gaat natuurlijk in de eerste plaats om wat we kunnen doen tegen dwangarbeid. Veel van onze leden zijn juist vanuit een bepaald idealisme aan zonnepanelen begonnen. Dan is mogelijke dwangarbeid in de keten natuurlijk heel pijnlijk.”

Het is volgens hem ook niet binnen een paar maanden opgelost. Andere bedrijfstakken, zoals de katoenindustrie, kampen met hetzelfde probleem, zegt Van Hooff. „Maar die hebben wellicht een sterkere onderhandelingspositie, omdat zij altijd kunnen zeggen dat ze China inruilen voor een andere handelspartner. De wereldwijde zonne-energiesector kan op dit moment niet zonder China.”

Dumpen van zonnepanelen

De vraag is of in het verleden voldoende is gekeken naar de risico’s van de snel groeiende Chinese marktpositie. Was Europa niet te gretig? De Europese Commissie probeerde zo’n tien jaar geleden met hoge invoerheffingen het dumpen van goedkope zonnepanelen uit China te voorkomen om een Europese industrie in stand te houden. Maar GroenLinks verzette zich daar bijvoorbeeld tegen uit vrees voor een vertraging van de overgang naar duurzame energie. „China is inmiddels voor heel veel producten ‘de fabriek’ van de wereld geworden, ook voor zonne-energie. De energietransitie is er bij gebaat dat producten snel goedkoper worden, maar het heeft ons ook afhankelijk gemaakt van China,” zegt van Hooff.

In theorie zouden westerse landen een eigen keten voor zonnepanelen kunnen opzetten. Ook polysilicium kan in Europa geproduceerd worden, al zou dat de panelen veel duurder maken vanwege de grote hoeveelheid energie die daarvoor nodig is. Overigens staat dat energieverbruik niet in verhouding tot wat een zonnepaneel over zijn hele levenscyclus aan energie oplevert, stelt Holland Solar. De energie die het kost om een paneel te maken is na ongeveer een jaar terugverdiend.

Marjan Minnesma, directeur van duurzaamheidsorganisatie Urgenda en groot pleitbezorger van zonnestroom, relativeert de Europese industrie van toen. „Het ging vooral om Duitse bedrijven, die niet veel anders deden dan de spullen die ze in China kochten in elkaar zetten.”

Volgens Minnesma kan de Nederlandse branche nu niet veel uitrichten. „In China liggen ze niet wakker van een paar Nederlandse groothandelsbedrijven die eisen stellen”, zegt ze. „Dit is een probleem voor minister Kaag. En ook zij kan dat niet alleen. De druk op China zal uit Brussel moeten komen. En zelfs dan is het de vraag of China daarvan onder de indruk zal zijn.”

Minnesma wil het probleem van de dwangarbeid zeker niet relativeren, zegt ze, „maar het gaat natuurlijk niet alleen om zonnepanelen. Als je echt geen besmette producten uit China wilt, valt de hele internationale economie stil.”