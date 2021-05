Zeven kinderen en twee volwassenen gedood bij schietpartij op Russische school

Bij een schietpartij op een school in Kazan, de hoofdstad van de Russische deelrepubliek Tatarstan, heeft een oud-leerling dinsdag zeker zeven leerlingen, een docent en een andere medewerker doodgeschoten. Daarnaast zouden zeker 22 personen, onder wie scholieren en docenten, gewond zijn geraakt, meldt het Russische persbureau Tass.

Via sociale media was het drama op de voet te volgen. Telegram-nieuwskanaal Baza deelde filmpjes en foto’s van scholieren op hogere etages, die het gebouw in paniek per brandweertrap verlaten. Een andere foto toont een klaslokaal in ravage, met bloed op de stoelen. Media spraken eerder van een tweede dader, maar dat werd later op de dag door de autoriteiten weersproken.

Ook deelde Baza een foto die de schutter, gekleed in zwarte combat outfit en roodzwart masker, zelf voorafgaand aan de aanslag op Telegram had geplaatst. Het zou gaan om de 19-jarige Ilnaz Galjajieev, een student informatica en oud-leerling van de school. Bekenden van Galavijev omschrijven hem tegenover zakenkrant RBK als een rustige, niet-religieuze jongen, van wie al een tijd niets was vernomen.

De jongen zou een paar dagen eerder op Telegram een - inmiddels verwijderd - kanaal hebben geopend, waarin hij zich tot god uitriep. „Vandaag zal ik een enorme hoeveelheid ‘bioafval’ [tienerslang voor nietsnutten, red.] doden en mijzelf van kant maken”, schreef Galjavijev onder de foto. Zijn wapen, een semiautomatisch geweer, stond officieel op zijn naam geregistreerd.

Schreeuwende omstanders

Voor hij zijn plan kon voltooien werd de tiener levend gevangen genomen. Op filmpjes is te zien hoe Galjanev, omringd door schreeuwende omstanders, wordt overmeesterd door een agent. Hoewel een antiterreureenheid werd ingezet, hebben de autoriteiten dinsdag een zaak geopend wegens massamoord. De Russische president Poetin stuurde condoleances en twee ministers naar Kazan. Deze woensdag is een dag van rouw afgekondigd in de deelrepubliek.

Hoewel schietpartijen op scholen in Rusland lang niet zoveel voorkomen als in de VS, is het niet voor het eerst dat Rusland wordt opgeschrikt door dergelijk drama. In 2018 kwamen twintig scholieren om het leven bij een schietpartij in de stad Kertsj, op de geannexeerde Krim. De dader was toen eveneens een tiener, die zou hebben gehandeld uit haat tegen zijn school. In 2014 gijzelde een 15-jarige scholier in Moskou zijn medeleerlingen en schoot een docent dood. De Russische nieuwssite Mediazona berekende eerder dat aanslagen op Russische scholen en universiteiten sinds 2014 in totaal 32 levens hebben gekost.

Kremlin-woordvoerder Dmitri Peskov liet dinsdag direct weten dat de regering de wapenwetten in Rusland wil aanscherpen. In Rusland is wapenbezit in principe toegestaan voor gezonde personen boven de 18, die geen strafblad hebben. Hoewel volgens rapporten slechts 3 tot 9 procent van de 140 miljoen Russische burgers een wapen in bezit heeft, is maar een kleine meerderheid van hen officieel geregistreerd, en is de wapenhandel op de zwarte markt moeilijk te controleren.

Illegaal wapenbezit

In 2016 liet Poetin weten een nationale dienst op te richten die zich mede zou richten op het bestrijden van illegaal wapenbezit. Deze Nationale Garde is de afgelopen jaren echter uitgegroeid tot een repressieve politiedienst die vooral wordt ingezet om kritische geluiden te smoren en demonstranten te arresteren.

Russische bestuurders, en ook president Poetin, wijten geweld graag aan de 'veramerikanisering' van Russische scholen. Inderdaad zeiden sommige daders geïnspireerd te zijn door Amerikaanse schutters als die op de Columbine High School in Colorado in 1999. De autoriteiten en veiligheidsdiensten maken al jaren jacht op groepen die op sociale media Amerikaanse schietpartijen verheerlijken.

Russische sociologen wijten het geweld op Russische scholen echter eerder aan andere factoren. In een rapport uit 2019 stelden twee wetenschappers dat er in Rusland te weinig aandacht is voor onderliggende oorzaken van geweld, als pesten en intimidatie, en daders te snel worden weggezet als psychisch gestoord. Daarnaast heerst op veel Russische scholen een doofpotcultuur, waardoor misstanden worden verzwegen.