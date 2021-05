Negen doden bij schietpartij op Russische school

Bij een schietpartij op een school in de Russische stad Kazan zijn dinsdagochtend zeker negen doden gevallen. Dat melden internationale persbureaus. Volgens het Russische staatspersbureau RIA gaat het om acht kinderen en een docent. Nog vier kinderen liggen in het ziekenhuis. Een vermoedelijke dader is aangehouden. Volgens het Russische persbureau Interfax gaat het om een 17-jarige jongen, maar er zijn ook berichten dat hij 19 jaar oud is.

Wat er precies is gebeurd, is nog onduidelijk. Sommige persbureaus spreken van een mogelijke tweede schutter, ook een tiener. Volgens bronnen aan het Russische staatspersbureau TASS is deze tweede schutter in het schoolgebouw doodgeschoten. Ook zou er een explosie zijn geweest. Het motief van de dader(s) is onbekend. Kazan ligt in de Russische deelrepubliek Tatarstan, zo’n 800 kilometer ten oosten van Moskou.

Volgens de Russische nieuwssite Mediazona hebben aanvallen op Russische scholen en universiteiten sinds 2014 in totaal 32 levens gekost, meldt Russisch medium Meduza. Ook vielen zeker 111 gewonden bij de incidenten. Twintig doden en 67 gewonden van deze totaalcijfers vielen op een technisch college op de Krim in 2018, waar 18-jarige student Vladislav Rosljakov om zich heen schoot.

