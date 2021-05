Wie was de echte kapitein Raymond Westerling?

De film De Oost van Jim Taihuttu, die deze week uitkomt, brengt een van de meest beruchte hoofdstukken van de Indonesiëoorlog (1945-1950) in beeld: de ‘pacificatie’ tussen december 1946 en maart 1947 onder leiding van kapitein Raymond Westerling van Zuid-Celebes (nu Zuid-Sulawesi), bekend als de ‘Celebes-Affaire’.

Zelfs meer dan zeventig jaar later raakt de verfilming van een verhaal dat zich afspeelt tegen de achtergrond van die oorlog nog altijd een open zenuw bij veteranen en nabestaanden van veteranen.

Zo meent de actiegroep Federatie Indische Nederlanders (FIN) dat de film „geschiedkundige claims maakt die niet worden ondersteund door historische feiten”. In een kort geding eiste de organisatie afgelopen week dat er een disclaimer bij de film komt waarin „het fictieve karakter [...] wordt benadrukt”. De rechter wees die eis dinsdag overigens van de hand, omdat die een inbreuk was op de vrijheid van meningsuiting. Producent Sander Verdonk zei in een reactie dat hij „heel blij is, want het was toch wel spannend”.

Het verhaal van de film houdt zich inderdaad in grote lijnen aan gebeurtenissen die daadwerkelijk hebben plaatsgevonden. Maar de geschiedenis is verdicht en wordt grotendeels vanuit het perspectief van één persoon verteld. Die hoofdpersoon is niet Westerling maar de jonge Nederlandse oorlogsvrijwilliger Johan de Vries. Hij is bijvoorbeeld niet in Zuid-Celebes als zich daar grootschalige moord- en roofpartijen door Indonesische rampokkers (plunderaars) afspelen, maar op Java en dus toont de film daarvan geen beelden.

En inderdaad: de echte Westerling had geen snorretje en de uniformen van zijn manschappen waren minder donker dan in de film, twee punten waartegen na de filmtrailer protest werd aangetekend. Maar dat De Oost hem als een soort Hitler met eigen SS afschildert is wat vergezocht, zoals FIN en andere critici hebben gezegd. De makers lijken gevoeligheden juist te vermijden. Zo valt nergens de naam ‘Westerling’ in de film. maar het filmpersonage houdt wel net als de historische Westerling van opera, is getraind door de Britten, van Nederlands-Griekse afkomst en opgegroeid in Istanbul. Ook wordt hij ‘de Turk’ genoemd en een enkele keer aangesproken met Westerlings voornaam: Raymond.

Kapitein Raymond Westerling in 1948. Foto Collectie Nederlands Instituut voor Militaire Historie

Met de vraag wie Raymond Westerling opdracht gaf om orde op zaken te stellen in Zuid-Celebes wordt omzichtig omgesprongen. Bekend is dat luitenant-gouverneur-generaal Huib van Mook, de hoogste civiele gezagdrager in de kolonie, en legerleider generaal Simon Spoor besloten om de speciale troepen in te zetten, toen de situatie in Zuid-Celebes in 1946 uit de hand dreigde te lopen. Die eenheid heette op dat moment nog Depot Speciale Troepen (DST), en niet Korps Speciale Troepen (KST) zoals in de film wordt gezegd. Wat de film niet toont: ook eenheden van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger (KNIL) deden mee aan ‘zuiveringsacties’.

‘Godsgericht’

Weggelaten is verder dat Westerling soms verdachten die elkaar beschuldigden tegen elkaar liet vechten: een ‘Godsgericht’. De verliezer werd vervolgens gedood. Buiten beeld blijft eveneens dat in de latere maanden van de operatie soms op grote schaal burgers met automatische wapens werden gedood evenals arrestanten die uit gevangenissen waren gehaald.

De film laat wel zien hoe de ‘methode-Westerling’ aanvankelijk in zijn werk ging: zijn troepen joegen de dorpsbevolking met geweld uit hun huizen – die in brand werden gestoken – naar één plek. In werkelijkheid werden mannen gescheiden van hun vrouwen en kinderen.

Westerling ging zitten achter een klaptafeltje met daarop zijn pistool. Hij hield een toespraak over het doel van de operatie: het herstellen van rust en orde. Dan las hij namen voor van mannen die betrokken zouden zijn bij rebellie, moord of roof. Vervolgens schoot hij de betrokkenen persoonlijk dood.

Die werkwijze werd bijvoorbeeld in 2007 nog bevestigd in het tv-programma Andere Tijden door veteranen die onder Westerling hadden gediend. Een van deze veteranen vertelt dat Westerling voor het vertrek naar Zuid-Celebes zijn mannen voorhoudt „dat wie niet in staat is tot zijn enkels in het bloed te lopen, niet moet meegaan”. Die zin keert letterlijk terug uit de mond van de film-Westerling.

Staatsgreep

Maar het filmpersonage doet soms ook uitspraken die de echte Westerling nooit gedaan zou hebben. Bijvoorbeeld de zin: „De republiek [Indonesië, red.] is een feit, daar kunnen we niks meer aan doen. Het enige wat wij kunnen doen is onze positie aan de tafel te beschermen als deze nieuwe natie vormgegeven wordt.” In werkelijkheid was Westerling tegen de republiek Indonesië en deed hij zelfs begin 1950, een paar maanden na de soevereiniteitsoverdracht, een poging tot staatsgreep in Bandung, de hoofdstad van de door Nederland gecreëerde deelstaat Pasoendan.

Overigens ook de naam van de nu nog altijd gevierde opperbevelhebber generaal Spoor valt niet in de film. Er zijn alleen toespelingen. Als ‘de Turk’ aan de majoor die hem de leiding geeft over het DST vraagt, wie hem „dekt als het fout gaat”, zegt de majoor: „Mensen zonder mensen boven zich. Eén man om precies te zijn. De enige persoon die boven hem staat, ligt elke avond onder hem.” Een dubbelzinnige verwijzing naar Spoor, van wie gezegd werd dat hij nogal onder de plak zat bij zijn (tweede) echtgenote.

Westerling krijgt in de film ‘carte blanche’ om op te treden tegen bendes en vrijheidsstrijders. De historische Westerling gebruikte de term ‘carte blanche’ zelf ook graag in latere interviews. Maar in werkelijkheid opereerde Westerling binnen een raamwerk van zogenaamd ‘noodrecht’ dat buitengerechtelijke executies toeliet. De legerleiding had deze „krachtdadige fikser”, zoals historicus J.A. de Moor hem noemt in Westerling’s oorlog Indonesië 1945-1950, geselecteerd omdat hij in 1946 grotendeels op eigen houtje in Medan, Noord-Sumatra, hardhandig de orde had hersteld. De politieke en militaire leiding in Batavia, nu Jakarta, stemde in met de methoden omdat die „zeer effectief” waren.

Uiteindelijk is het generaal Spoor ook die besloot de „bijzondere bevoegdheden” van Westerling in te trekken. Twee officieren van justitie, Van Rij en Stam, die in 1949 op verzoek van de Tweede Kamer onderzoek deden naar „beweerde excessen”, concludeerden onder meer dat er sprake was van „volstrekt onwettig handelen, dat met alle regelen van rechtspraak, zoals die onder beschaafde naties gelden, brak”.