‘Vriendjespolitiek bij grondhandel in Groningse Eemshaven voor komst Google’

Overheidsbestuurders in Noordoost-Groningen hebben hun macht misbruikt bij onderhandelingen over landbouwgrond, waar uiteindelijk datacenters van Google zijn gebouwd. Dat meldt Nieuwsuur dinsdagavond op basis van eigen onderzoek. Uit een reconstructie van het programma blijkt dat havenbedrijf Groningen Seaports (GSP) onbevoegd koopovereenkomsten en contracten afsloot. GSP kocht en verkocht daarmee voor tientallen miljoenen euro’s grond voor het Google-datacentrum in de Eemshaven.

Om die koopovereenkomst mogelijk te maken, werden volgens Nieuwsuur in het geheim kostbare windmolenrechten gegund aan grondeigenaar Bakker Bierum. Die gang van zaken dupeerde een aantal kleinere boeren. Een van hen verloor daar over eerder een rechtszaak. In 2010 kocht de directie van GSP grond met als doel het Eemshaven-gebied uit te breiden met een datacenter. Achter gesloten deuren vonden gesprekken plaats met Google en Microsoft, terwijl GSP ondertussen landbouwgrond probeerde te kopen van boer Wiertsema.

De koopovereenkomst tussen GSP en Wiertsema liep spaak, waarna de boer zich gedwongen voelde om de grond voor een lagere prijs te verkopen aan familiebedrijf Bakker Bierum. Dat verkocht de grond vervolgens met bijna een miljoen winst door aan GSP, met als lucratieve voorwaarde dat Bakker Bierum windmolens op grond van GSP mocht exploiteren. Volgens Nieuwsuur ging het daarbij om een windturbine waarbij een van de directeuren bij Bakker tegelijkertijd medewerker grondzaken bij GSP was.

Ook kreeg het familiebedrijf in 2019 een miljoenenvoordeel met hulp van de provincie: zo kon Bakker Bierum een stuk grond voor acht miljoen euro pachten, terwijl de grond eerder een stuk minder waard was. Nieuwsuur meldt dat het toezicht op GSP faalde en dat het bedrijf de ene boer benadeelde en de ander bevoorrechte. GSP is in 2013 geprivatiseerd; de overheid en twee gemeenten in het Groningse Eemshavengebied zijn nog wel aandeelhouder en daarmee betrokken bij de besluitvorming.

