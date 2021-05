Vreemdgaan voor een betere relatie

Veel reacties in de mailbox, over de kwestie die werd ingebracht door P*: „Waarom zou de behoefte aan seks met een ander altijd betekenen dat er iets schort aan je relatie, in plaats van dat je gewoon ook eens intimiteit met een ander wilt beleven?”

Eerst wat meer van P zelf. Het is een groot geluk een fijne en lieve life companion te hebben, meent hij. „Maar te veel mensen zien hun partner nog steeds als een exclusief bezit, en trouw wordt geïnterpreteerd als met niemand anders naar bed gaan, in plaats van door dik en dun om elkaar geven, voor elkaar zorgen en aandacht voor elkaar hebben. Het is een tragisch misverstand om te denken dat een mens maar een beperkte capaciteit tot liefde geven en ontvangen heeft. Dat dus de liefde die je aan je seksrelatie geeft ten koste zou gaan van die voor je vaste relatie, zoals in communicerende vaten.”

Van vreemdgaan omdat je ongelukkig bent in je vaste relatie, is P geen fan. „Dan ontloop je je problemen alleen maar.” In het andere geval „doet zich een dilemma voor: openheid of niet?” Behalve in het geval van een succesvolle open relatie vindt hij dat je er beter over kunt zwijgen. „De vaste partner zal onvermijdelijk een onjuiste betekenis toekennen aan jouw vreemdgaan, en dat levert pijn, verdriet en gedoe op.” P, die sinds 2000 zo’n vijftien affaires heeft beleefd, raadt ook aan het leven niet te veel te laten beheersen door de tweede relatie. „Spreek niet te vaak af en beperk de contacten tussen de afspraken door. De buitenechtelijke relatie mag geen al te grote plaats in je leven innemen, dan gaat die ten koste van je vaste relatie.” Met singles heeft hij het nooit aangelegd: de kans dat die meer willen dan alleen een seksdate vindt hij te groot. „De onbalans zit er dan ingebakken.”

H (53)* schreef dat de relatie met zijn partner verbeterd is, sinds hij, zonder dat zij dat weet, actief is op Second Love, de datingsite voor buitenechtelijke relaties, waar het in deze rubriek eerder over ging. „Heel apart, maar als ik een leuk, spannend en geil Second Love-contact heb, is de seks thuis ook beter.” Het gaat niet alleen om „de daad” voor H, maar ook om de „hele opmaat ernaar toe: de match vinden, contact opbouwen, foto’s en seksuele fantasieën uitwisselen, elkaar opwinden.”

Sinds 2014 houdt hij een dagboek bij, „en als ik teruglees over mijn ervaringen, ben ik nog steeds verbaasd.” Hij heeft „de geilste en meest intense ervaringen” gehad en ook gedatet met enkele bekende Nederlanders – „heel bijzonder”. Toch verliep niet elk contact goed. Een vrouw scheidde voor hem, waarna ook hun relatie stukliep. H: „Verliefd worden en houden van moet je naar mijn mening uitbannen op Second Love.”

Ook zestiger W* heeft goede ervaringen met Second Love. Bij hem kwam de seks met andere vrouwen „op gang” nadat dat voor zijn eigen vrouw door aandoeningen te pijnlijk werd. Toen Second Love nog niet bestond, ging hij naar sekswerkers. „Met mijn vrouw heb ik nog steeds een uitstekende relatie. Oké, ze weet niet van mijn escapades buiten de deur – dat zou ze niet zien zitten – maar ik heb er wel mijn huwelijk mee in stand kunnen houden en mijzelf niet tekortgedaan.”

H* mailde dat ze meer dan vijf jaar naar tevredenheid een verhouding heeft. „We kwamen elkaar tegen via internet en treffen elkaar alleen voor de seks.” En die is, schreef ze, „heerlijk, vanaf het eerste moment onverwacht vertrouwd, en zeer bevredigend”. „En daarna gaan we ieder ons weegs, tot de volgende afspraak. Onze privélevens en woonplaatsen liggen ver genoeg uit elkaar, dus er is geen vrees voor ongemakkelijke ontmoetingen. En we hebben allebei niet de behoefte ons leven met de ander te delen.”

E*, tachtiger en „gelukkig heterogetrouwd” – zij het met een „volledig uitgedoofd seksleven” – heeft sinds zeven jaar een „schaduwleven” met mannen. „In mijn jonge jaren heb ik ook weleens gevoelens voor mannen gehad, maar er nooit iets mee gedaan. Nu voel ik me heerlijk bij veel experimenten met zowel jonge als wat oudere mannen. Soms met mannen die ook behoefte hebben aan ‘een andere omgeving’, soms met jonge betaalde escorts. Schuldig voelt hij zich niet, schreef E. „Maar ik zou het heel fijn vinden als het in de relatie bespreekbaar zou zijn.”

Volgende week gaan we verder over vreemdgaan. Blijf vooral schrijven.

*Namen zijn op verzoek weggelaten, maar bekend bij de redactie.

