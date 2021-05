Voetbalsters mogen voortaan meedoen in alle amateurcompetities mannen

Voetbalsters kunnen vanaf volgend seizoen in alle amateurcompetities meevoetballen met de mannen. De KNVB biedt daarvoor ook een begeleidingstraject aan. De voetbalbond noemt het besluit dinsdag een „historisch moment voor het amateurvoetbal in Nederland en wereldwijd”. Tot dit seizoen was gemengd voetbal alleen in de jeugd mogelijk; op seniorenleeftijd moesten voetbalsters kiezen tussen een vrouwencompetitie of gemengd blijven spelen in de B-categorie.

Jan Dirk van der Zee, KNVB-directeur amateurvoetbal, ziet „op basis van de huidige tijdsgeest en recente onderzoeksresultaten” reden om vrouwen ook toe te staan in de hoogte regionen van het amateurvoetbal. Volgens Van der Zee kiest de bond daarmee voor „gelijkwaardigheid en diversiteit”. „We willen dat meiden en vrouwen op basis van hun kwaliteiten en eigen ambities een passende plek in het voetballandschap vinden”, aldus de directeur.

De KNVB heeft hiertoe besloten na een experiment, waarbij de 19-jarige Ellen Fokkema meedeed bij de Friese vierdeklasser vv Foarút. Door de coronapandemie duurde de competitie slechts zeven speelronden, maar desondanks is op basis daarvan besloten dat alle vrouwen in de hoogste amateurcompetities mogen meespelen.

Een woordvoerder van de voetbalbond voorziet geen stormloop van vrouwen die een overstap naar een herencompetitie willen maken. „We verwachten niet dat er honderden dames staan te springen. In het verleden kregen we hiervoor een enkel verzoek. Dat ging dan vaak om een meisje dat haar hele jeugd met jongens had gespeeld en graag meewilde naar het seniorenteam van haar ploeggenoten. Dat kon toen nog niet en daarom moesten zij noodgedwongen naar een vrouwenelftal. Nu maken we dat wel mogelijk.”