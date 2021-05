Veertien maanden nadat haar been er los bij hing, is Tessie Savelkouls klaar voor de Olympische Spelen

Nadat ze de deur van haar rijtjeshuis in Arnhem-Zuid open heeft gedaan, gaat judoka Tessie Savelkouls (29) voor naar haar woonkamer met open keuken. Het huis is brandschoon, er ligt niets waar dat niet hoort. Bulldog Billie drentelt grijnzend om haar heen en likt aan de voicerecorder zodra die voor hem binnen bereik komt. Echtgenote Kiki ligt op de bank met haar laptop op schoot en bereidt zich voor op een Zoom-call. We gaan in de achtertuin zitten, want het is warm voor april.

Onderweg naar buiten valt op dat ze bij elke stap die ze zet haar knie lichtjes optrekt, omdat haar tenen wat naar beneden blijven hangen. Ze loopt niet als een hinde, beaamt ze. En dat gaat ook niet meer gebeuren.

Op 9 februari 2020 lootte zij in de tweede ronde van het grandslam-toernooi in Parijs de Française Romane Dicko, van wie ze kort daarvoor bij een ander toernooi verloren had. Deze partij kwam te vroeg voor haar gevoel, ze had meer tijd nodig om een nieuw strijdplan te bedenken. Maar hoewel ze al snel een waza-ari achter kwam, voelde ze dat ze beter in de wedstrijd zat dan de vorige keer. Twee maanden daarvoor had ze haar eerste Masters-titel gewonnen. Ze was beter dan ooit en zou zich gaan revancheren voor de mislukte Spelen van Rio. Tot de Française haar vastpakte en een worp inzette.

Haar knie werd klemgezet en het gewricht klapte de verkeerde kant op, zoals bij een ooievaar of een flamingo. „Volledig uit de kom”, zegt ze, veertien maanden later. „Gewoon ongelukkig. Echt pech.” Het stadion werd stil, mensen begonnen te huilen. Dicko sloeg haar handen voor haar mond. En zij? Ze voelde dat haar been er los bij hing, „dus dat heb ik gepakt en netjes neergelegd.” Echt veel pijn had ze niet. Adrenaline waarschijnlijk. „De mensen om me heen, dat vond ik erger.” Zelf ging ze in een soort overlevingsstand. „Ik had ook mijn nek kunnen breken. Het was maar mijn been.”

Onder applaus werd ze per brancard het Parijse judostadion uit gedragen en in de coulissen wachtte ze een uur op de ambulance, die haar in vijf minuten naar het ziekenhuis reed. Ze wilde aanvankelijk geen pijnstilling, maar door het getril in de ambulance lurkte ze toch maar aan het lachgas.

Haar knie zou met een operatieve ingreep van twee uur met een stellage van pinnen worden gefixeerd, maar artsen zagen op een CT-scan dat ook de slagaderwand beschadigd was. Er moest een bypass komen. Ze ontwaakte pas acht uur later, toen het al donker was.

Zes weken gestrekt

Ze had geluk dat haar slagader niet volledig door was. Dan was de schade nog erger geweest. Maar aan doemscenario’s doet ze niet. „Daar help ik mezelf niet mee. Ik merk ook niets van die bypass.” Terug in Nederland moest ze haar been zes weken gestrekt houden. Ze sliep in een ziekenhuisbed in de woonkamer. „Je kunt niet draaien, ik lag de hele tijd op mijn rug. Als ik een schone pyjama wilde, belde ik Kiek. Het moeilijkste is dat je echt niks kan. Ik heb geen dagen gehad dat ik chagrijnig was, maar soms ging ik naar de wc, en dan moest ik vijf minuten heel hard huilen. Dan was het er weer uit. Judo was op dat moment niet belangrijk. De Spelen zou ik toch gaan missen.”

Mensen uit haar directe omgeving verbaasden zich over haar positieve houding. Zij troostte hen in plaats van andersom. Haar terugval zou nog wel komen, als ze zou beseffen wat er aan de hand was. „Dus ik heb vanaf het begin gedacht: als ik die terugslag krijg, dan is het ook oké. Maar dat is niet gebeurd. Ik zou niet aan iemand uit kunnen leggen hoe je zo positief blijft.”

Misschien heb je veel aan je partner te danken?

„Ja, we hebben dit samen gedaan. Kiek werkt in de verslavingszorg en heeft drie maanden zorgverlof gekregen. Alles stond in het teken van mij, want ik kon niks. Ze moest koken, schoonmaken, mij van de wc helpen.”

Ze was mantelzorger.

„Ja, soort van. Ik was afhankelijk van haar.”

Hoe vond je dat?

„Superfrustrerend. Ik zou er alles aan doen om de dingen weer zelf te kunnen doen. Zoals vroeger.”

Vijf weken na de operatie in Parijs mochten de pinnen uit haar been. Uit scans in het AMC in Amsterdam bleek dat de schade groter was dan gedacht: de zenuw die over de buitenkant van het been loopt, bleek te zijn afgescheurd en acht centimeter uit elkaar te liggen. Het verdict was hard: er was 1 procent kans dat de zenuw ooit weer aan elkaar zou groeien. „Dat was gewoon kut om te horen. Maar ik ben me gaan vastklampen aan die ene procent. Ik houd er niet van om dingen helemaal uit te sluiten. Ik dacht: die zenuw gaat het niet meer doen, maar wat is wel mogelijk?”

Inmiddels waren de Olympische Spelen met een jaar uitgesteld. In een item van de NOS werd ingezoomd op de ‘horrorblessure’. Het idee ontstond dat ze nooit meer zelfstandig zou kunnen lopen, laat staat judoën. „Het is erg wat er is gebeurd, dat ontken ik niet. Maar mensen dachten dat het onmogelijk was om ooit nog te herstellen. En dat was niet zo.”

In het AMC werden haar kniebanden hersteld. Die waren voor dit ongeluk al afgescheurd, dus dat was alleen maar vooruitgang. En ze koos voor een ingreep aan haar voet. Als ze voor de jaarwisseling opnieuw kon worden geopereerd, mocht ze van zichzelf hoop houden op deelname aan de Spelen. De operatie vond plaats op 3 januari. „Dus die had ik gehaald.”

Door de zenuwscheur had ze een klapvoet gekregen. Er werden wat spieren en pezen verlegd waardoor ze kans zou houden op een „normaal looppatroon.” Zij redeneerde als volgt: als ze weer kon lopen, dan kon ze ook weer judoën. „Wie zegt dat het niet kan?”

De dokter misschien?

„Die zegt: ik raad het niet aan. En ik snap dat ik risico neem.”

Waarmee?

„Dat het nog een keer kapot gaat. Ik denk dat die kans bij mij groter is. Maar tegelijkertijd denk ik dat het nog nooit is voorgekomen dat iemand die dit heeft meegemaakt, terugkomt.”

Je wil de uitzondering op de regel zijn?

Ze begint te lachen. „Soms denk ik: je bent niet goed wijs. Maar ik heb het nog niet afgesloten. Ik zei altijd: als ik geen WK-medaille heb, dan is mijn carrière mislukt. En dat zeg ik nog steeds. Ik wil zelf in de hand hebben wanneer ik ga stoppen.”

In maart mocht haar voet uit het gips. Ze was beweeglijker en mocht door naar de volgende fase van haar herstel. Met haar coaches ging ze om tafel voor een stappenplan. „Ik dacht: mijn kniebanden zijn gemaakt. Die had ik hiervoor niet. En mijn voet tape ik in zodat die makkelijker blijft staan.” Langzaam voerde ze de trainingen op. Ze haalde alle tussentijdse doelen. Haar revalidatie organiseerde ze grotendeels zelf.

Met de judobond had ze weinig contact. Een paar weken na het ongeluk werd haar duidelijk dat ze haar revalidatie niet op Papendal zou kunnen voortzetten. „Ik had het idee dat ik werd afgeschreven, was niet belangrijk meer.”

Ze liet het er niet bij zitten en zorgde ervoor dat ze met de judobond in gesprek bleef. „Zodat ze op de hoogte bleven van hoe het ging. Natuurlijk ben ik boos geworden, maar ik wilde de situatie oplossen omdat ik wist dat we dit samen moesten doen. Dus ik heb laten zien wat ik er voor deed. Vanaf dat moment is het beter geworden en werd ik regelmatig gebeld met de vraag hoe het met me ging. Ik ben trots dat het zo gegaan is en ik wil aan mensen laten zien wat je kunt bereiken met positiviteit. Als je trouw blijft aan jezelf en in jezelf blijft geloven.”

En je hebt een boodschap aan alle sportbonden: schrijf niemand af.

„Ja, dat. Ik snap dat topsport hard is, maar dat betekent niet dat je iemand kan laten vallen bij een langdurige blessure. Mensen bij een bond vergeten soms wat iemand opgeeft om topsporter te kunnen zijn. Ik heb mijn pabo-studie nog niet afgerond en nu heb ik een ongeluk gehad waar ik mijn hele leven last van zal hebben. En dan wordt er gezegd: zoek het uit. Dat kan niet.”

Ze was voor haar ongeluk al geplaatst voor ‘Tokio’, dat had de bond haar destijds toegezegd, zegt ze. In haar gewichtsklasse, boven 78 kilogram, had ze geen concurrentie. Maar in persberichten en officiële communicatie viel haar naam niet. „Dat is gek. Je bent geblesseerd, dus we kunnen je officieel niet selecteren, zeiden ze. Ik vind dat ik bij de selectie hoor te staan, maar dat ze er dan bij moeten zetten: ‘mits medisch fit.’” In het meest recente persbericht van de judobond stond het onderaan in een bijzinnetje: ‘Ook Tessie Savelkouls maakt in potentie nog kans op de Spelen.’

De tijd begint te dringen, die druk voelt ze dagelijks. Haar wedstrijd is op vrijdag 30 juli. Er volgt nog een periode van fysieke tests om „de risico’s zo klein mogelijk te houden.” Voor de eerste reeks is ze geslaagd: het krachtsverschil tussen haar linker- en rechterbeen bleef onder de 20 procent. De volgende stap was een normale judotraining afwerken met de rest van de nationale selectie op Papendal, onder toeziend oog van een fysiotherapeut. Dat was dinsdag. Resultaat: geslaagd. Nu zal ze randoori’s moeten maken, judopartijen van vijf minuten „volle bak.” Er zal tegen haar been worden getikt, steeds harder. Dan moet ze worpen gaan maken. Dat is vereist voor uitzending naar Tokio: „Want ze gaan niet iemand sturen die niet kan judoën.” Eind mei sluit de kwalificatieperiode. In juni zal de judobond bekend maken of ze haar af gaan vaardigen.

Ze begint op fluistertoon te praten: „Ik heb eigenlijk geen angst, het voelt niet anders dan voorheen. Alles voelt goed. Ik snap het ook niet.” Ineens leunt ze achterover in de tuinstoel en lacht ze haar tanden bloot. Er komt een besmettelijke opluchting over haar heen. „Ik denk dat ik het ga halen. Dat zou supervet zijn. Het is het bewijs dat alles kan als je in jezelf blijft geloven.”