Ik reed naar de huisarts met een flesje urine. Dat wilde hij. Voor de zekerheid. „Waarin doe ik dat?”, had ik gevraagd. Antwoord: „Iets met een deksel.” Ik wilde het eerst in het potje van de appelmoes doen, het werd een groen flesje gin-tonic waarop ik mezelf de avond ervoor had getrakteerd toen ik naast de hoogzwangere vriendin naar de laatste aflevering van Breaking Bad keek.

„Het heeft me echt door de zwangerschap gesleurd”, zei ze.

Ik verstond het verkeerd, dacht dat ze het over mij had, maar het was de serie. Een serie op Netflix, hoogtepunt van ons leven in coronatijd.

Een tussenstop bij de bakker. De opdracht was een halfje Waldkorn met noten. Tien minuten later weer terug, flesje laten staan.

„Meneer van Roosmalen komt voor z’n drank”, zei ze tegen een volle winkel, terwijl ze het flesje omhooghield. „Gin-tonic, ik was er bijna aan begonnen.”

Leah van Roosmalen (4): „Het is plas hoor. Papa heeft erin geplast.”

Een klant, niet onleuk: „Dat wordt handenwassen, Riet. Met zeep, alsjeblieft!”

Ik leverde het flesje in bij het loket.

„Volgende keer graag een sticker erop”, zei de doktersassistente, een vriendelijke vrouw. „En volgende keer ook graag voor negenen inleveren. We doen de urine altijd als eerste. Dan hebben we het maar gehad. We hebben de urine van vandaag eigenlijk al gedaan.”

‘Zal ik morgen terugkomen met verse urine, in een flesje met een etiket?” Ze maakte een wegwerpgebaar.

„Nee joh, we doen ’m zo nog wel even tussendoor.”

Dat zeiden ze er waarschijnlijk nooit bij op de huisartsenopleiding, dat je de werkdag standaard moest beginnen met het bestuderen van ingeleverde urine. Potjes, bierflesjes en drinkbekers met etiketten.

„Nou heb je je plas hier weer vergeten”, zei Leah van Roosmalen, die maar niet uitgefantaseerd raakte over het concept plas in fles.

We fietsten terug. Die lange kale weg, wind tegen.

Opeens een verlangen naar de Kempen, misschien wel het meest onderschatte gebied van Nederland. Dat hele stuk, langs het Wilhelminakanaal bij Oirschot, het meest kaarsrechte water van Nederland. Maisvelden, varkensstallen, braamstruiken, de fabriek van Heras Hekwerk. Achter mijn vader aan, die als we stopten steentjes in het water gooide.

Leah van Roosmalen zei dat ze dorst had.

„Ik lust wel een fles plas.” Gelach om zichzelf.

Misschien dat ze zich deze weg later herinnert, uitzichtloos lang, wind tegen, en dat haar vader dan altijd een fles urine bij zich had.

