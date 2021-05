Toon daadkracht, vang Afghaanse tolken op

Films en series over militaire operaties in Afghanistan zijn populair. We kijken graag naar Amerikaanse films als Warmachine, The Outpost of series als Homeland. Ook Nederlandse regisseurs hebben het genre ontdekt. Denk maar aan Commando’s of het op ware gebeurtenissen gebaseerde Thuisfront dat afgelopen weekend voor het eerst uitgezonden werd. In de laatstgenoemde serie kunnen we de levens van militairen volgen die na hun uitzending in Uruzgan naar huis terugreizen en worstelen met de ervaringen die zij hebben opgedaan.

Andrea van Dijk is organisatiesocioloog en theoloog en promoveerde onlangs aan de Universiteit van Tilburg op haar proefschrift Talk Up Front waarvoor ze op basis van onder andere veldonderzoek in Afghanistan de samenwerking tussen militairen en tolken heeft onderzocht.

Het is goed dat er op deze manier aandacht is voor de problematiek van oorlog en veteranen, maar we moeten daarbij niet de werkelijkheid uit het oog verliezen. Zeker niet nu het geweld in Afghanistan oplaait. In de eerste week van mei vielen al 140 slachtoffers aan de kant van de regering en nog eens 44 burgerdoden. De laatste dagen is het dodental door verschillende aanslagen verder gestegen. Het trieste dieptepunt waren de bomexplosies nabij een meisjesschool in Kabul.

Deze toenemende staat van onveiligheid is extra gevaarlijk voor een groep bondgenoten die in het missiegebied is achtergebleven, vergeten door de regisseurs van al die films, maar erger nog: ook door de Nederlandse regering. Het zijn de lokale tolken die onze troepen in Afghanistan met gevaar voor eigen leven hebben bijgestaan. Zonder hen was het niet gelukt om verbinding te maken met de lokale bevolking. Nu de Taliban weer terrein wint, kunnen we deze mensen toch niet letterlijk aan een boom of boven de spreekwoordelijke afgrond laten bungelen? Het zou een spannende cliffhanger kunnen zijn van de nieuwe militaire dramaserie maar helaas is het voor tolken de bittere realiteit waarvan wij vooralsnog liever wegkijken.

Zorgplicht

Het eenzame lot van deze groep staat in schril contrast met de manier waarop zij tijdens onze missies zijn ingezet. Soldaten en tolken die in oorlogsgebied letterlijk voor elkaar door het vuur zijn gegaan weten dat zo’n intensieve samenwerking een band schept en verantwoordelijkheid met zich mee brengt. Dat blijkt wel uit het feit dat er onder extreme omstandigheden soms andere regels gelden dan beleid en protocollen voorschrijven. Officieel mochten lokale tolken bijvoorbeeld geen wapen dragen, maar daar hield de Taliban weinig rekening mee. Sterker nog, de tolk was – en is – vanwege zijn rol en ‘hoogverraad’ een gewild doelwit. Individuele militairen zorgden er dan ook voor dat hun Afghaanse ‘comrades’ voorbereid waren om zichzelf tegen aanvallen van de Taliban te kunnen beschermen.

Op hoger niveau blijkt deze wederkerigheid echter aan grenzen gebonden. Veel tolken die de Nederlanders hebben geholpen in missiegebieden als Baghlan, Uruzgan en Kunduz hopen op onze hulp. Nu de laatste internationale troepen wegtrekken uit Afghanistan ziet het er ronduit slecht voor hen uit. Hun tegenstanders kennen weinig medelijden. Op een reddende levenslijn uit Nederland hoeven ze ook niet zo snel te rekenen. Het gebrek aan daadkracht van de regering en defensietop ten aanzien van onze tolken is veelzeggend. Zij laten deze bijzondere groep mensen die voor het succes van de Nederlandse missies hun nek hebben uitgestoken nu in de steek. Dat gedrag is misschien typerend voor deze tijd waarin de binnenlandse politiek vooral op zichzelf gericht is. Maar dit mag geen excuus zijn om niet aan onze zorgplicht te voldoen.

Internationale reputatie

Internationaal gezien maken grote spelers als David Petraeus, de voormalig Amerikaanse commandant in Irak en Afghanistan, zich hard voor een betere nazorg en opvang van voormalig tolken. In de Verenigde Staten bestaat al een ruimhartiger asielbeleid voor hen en president Biden onderzoekt momenteel de mogelijkheden om deze nog verder uit te breiden. Nederland loopt ver achter maar ook hier klinkt de roep om daadkracht steeds luider. Niet alleen VluchtelingenWerk, (oud-)militairen maar ook voormalig voorzitter van de Algemene Federatie Militair Personeel Anne-Marie Snels maakt zich hard voor de opvang van lokale tolken. Zelfs de ‘gewone’ burger maakt werk van het redden van de Afghaanse tolken en hun familie via een petitie van DeGoedeZaak. Het komt kortom op individuele initiatieven aan om de overheid te ‘sensibiliseren’ op dit belangrijke dossier. Dat geeft te denken.

Als we op het politiek wereldtoneel iets voor de vrede willen betekenen dan zijn we ook verantwoordelijk voor het leven en welzijn van de mensen die zo moedig zijn (geweest) om ons daarbij te ondersteunen. Laten we dit na, dan schaden we het vertrouwen van onze lokale partners. Once bitten, twice shy. Zo gaat dat met reputatie. Die snelt vooruit en kan ervoor zorgen dat lokale burgers in toekomstige missies niet langer bereid zijn om voor ons te tolken. Daarmee zetten we niet alleen de veiligheid van onze troepen maar ook onze bijdrage aan de internationale rechtsorde op het spel.

Misschien is een nieuwe dramaserie over tolken in militaire operaties zo gek nog niet. Een spannende plot spreekt immers tot de verbeelding en verbreedt vaak ook het blikveld. Laten we echter niet tot die tijd wachten maar alvast de rode loper voor de Afghaanse tolken uitrollen omdat ze daadwerkelijk een hoofdrol hebben gespeeld in onze missies. Een rol waarvoor ze de hoogste prijs dreigen te gaan betalen terwijl wij hen daar met de nodige inspanning en goede wil tegen zouden kunnen beschermen.