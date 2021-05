‘The Lure’: zeemeerminnen verleid door kapitalisme

Zeemeerminzusjes Zilver en Goud worden aan wal gelokt door de zachte zang en het gitaargetokkel van Mietek. Niet veel later maken Zilver en Goud deel uit van de acts die bezoekers naar een nachtclub in Warschau moeten lokken. Ze treden op als het verleidelijke duo ‘The Lure’.

De scène waarin de wat louche nachtclubeigenaar de zussen ontdekt in een kleedkamer is memorabel. Hij komt af op een visgeur, ontdekt de naakte Zilver en Goud „glad als Barbiepoppen” en wordt uitgenodigd zijn vinger in een gleufje te steken als de zussen nat zijn gemaakt en transformeren tot zeemeermin. Als Zilver verliefd wordt op Mietek ontstaat er verwijdering tussen de twee zusters. Zilver wil mens worden, Goud absoluut niet. Zij voedt zich liever met mensen.

Het Poolse The Lure (2015) is een recente toevoeging aan het Netflixaanbod, samen met een aantal andere Poolse producties. Het is in alle opzichten een hoogst originele film. Regisseur Agnieszka Smoczynska vermengt in haar debuut musical, horror en opgroeidrama. Ze haalde haar inspiratie uit Hans Christian Andersens sprookje De kleine zeemeermin en de mythe van de Sirenen uit Homerus. Het ene moment horen we elektropop, het andere moment zet Goud haar vampiertandjes in een man of wordt zij verleid door een politieagente. De muzikale scènes in de nachtclub – geïnspireerd door dansrestaurants uit de Sovjettijd – baden in neonlicht, de horrormomenten spelen zich meestentijds af in de duisternis.

Hoewel The Lure vooral een visuele en muzikale film is waar je al dan niet voor valt, heeft Smoczynska tussendoor het een en ander te zeggen over het ontdekken van (vrouwelijke) seksualiteit, de exploitatie van meisjes/vrouwen door mannen en de corrumperende verlokkingen (‘lure’) van het kapitalisme. Dat wordt mooi verbeeld door Zilver eerst te laten roken, waarna al snel drank en seks volgen. Daarna is de onschuld voorgoed voorbij.

Horrormusical Córki dancingu (The Lure) Regie: Agnieszka Smoczynska. Met: Marta Mazurek, Michalina Olszanska, Jakub Gierszal. Te zien op Netflix. ●●●●●