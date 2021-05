SER-voorzitter Mariëtte Hamer wordt hoogstwaarschijnlijk nieuwe informateur

De Tweede Kamer gaat woensdag vrijwel zeker SER-voorzitter Mariëtte Hamer benoemen tot nieuwe informateur. Dat melden Haagse bronnen aan persbureau ANP en het AD. Volgens het AD zijn de fractieleiders van de partijen gepolst over haar benoeming en is daar voldoende draagvlak voor. Hamer zat van 1998 tot 2014 in de Kamer voor de PvdA en was in die periode ook twee jaar fractievoorzitter van de sociaaldemocraten.

Tijdens de vorige fase van de formatie kwam Hamer in haar huidige hoedanigheid als voorzitter van de Sociaal Economische Raad als adviseur langs bij Herman Tjeenk Willink. Die stelde bij het presenteren van zijn eindrapport dat zijn opvolger als informateur iemand op afstand van de actuele politiek zou moeten zijn met „een breed sociaal-economisch profiel”.

Mariëtte Hamer is al bijna zeven jaar voorzitter van de SER. De raad adviseert het kabinet op het gebied van sociaal-economische onderwerpen en bestaat uit vertegenwoordigers van zowel werkgeversorganisaties als vakbonden.

