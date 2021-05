Seinen op groen voor een nieuwe ronde van coronaversoepelingen

Het kabinet houdt nog een kleine slag om de arm, maar de seinen staan op groen voor een nieuwe ronde versoepelingen van de lockdown. Als de daling van het aantal ziekenhuisopnames zich komende week bestendigt, gaat Nederland volgende week weer iets verder van het slot.

De duidelijke daling van het aantal Covid-patiënten in de ziekenhuizen, waar het kabinet al weken vurig op hoopt, was dinsdag voor het eerst heel duidelijk zichtbaar. Vooral op de intensive care is een forse daling zichtbaar, van ongeveer 20 procent ten opzichte van vorige week. Lag het aantal IC-opnames tot afgelopen week nog tussen de 45 en 50 per dag, het weekgemiddelde ligt nu op 37.

Het Outbreak Management Team adviseerde eerder pas verder te versoepelen als het aantal ziekenhuisopnames een week lang 20 procent lager ligt dan op de piek van de derde golf vorige maand. Het kabinet denkt dat dit volgende week het geval is. Dan mogen vanaf volgende week woensdag buitenlocaties als pretparken, dierentuinen en openluchtmusea heropenen en kan er buiten weer in grotere groepen tot dertig man worden gesport. Ook de sportscholen en zwembaden mogen dan onder voorwaarden heropenen en de sekswerkers weer aan de slag en terrassen krijgen ruimere openingstijden. anders kan er alsnog op „de pauzeknop gedrukt worden”, aldus demissionair premier Mark Rutte dinsdag op de coronapersconferentie. Rutte acht de kans dat dit nodig is „niet groot”.

Er zijn ook zorgen

Tegelijkertijd zijn er ook nog zorgen: onder twintigers steeg het aantal positieve tests, waarschijnlijk na Koningsdag. Ook worden er sinds de eerdere versoepelingen meer besmettingen getraceerd die op bezoek en op feestjes hebben plaatsgevonden. Daarnaast is de druk op de zorg nog hoog: er liggen nog bijna 2.500 Covid-patiënten in de ziekenhuizen, van wie 750 op de IC.

Wel worden de effecten van de vaccinatiecampagne steeds zichtbaarder. Het aantal ziekenhuisopnames daalde met name stevig onder zestigers en zeventigers: het grootste deel van die groep heeft inmiddels een eerste vaccinatie gekregen en dat effect is nu volgens het RIVM waarschijnlijk terug te zien in de ziekenhuiscijfers. In een week tijd daalde het aantal ziekenhuisopnames in die leeftijdscategorie van ruim 900 naar zo’n 650. Onder tachtigers was het effect van vaccinatie al langer zichtbaar.

Het kabinet is voorzichtiger dan een paar weken geleden, toen het tegen het advies van het OMT de terrassen en winkels alvast opende. Bij deze tweede stap wil het kabinet „dichter bij het OMT-advies blijven”, zei Rutte. „We willen niets liever dan meer ruimte, maar moeten vlak voor de finish geen fouten maken die ons weer op achterstand zouden zetten.” De premier haalde daarbij recent opinieonderzoek aan waaruit bleek dat veel Nederlanders niet onverantwoord snel willen versoepelen.

Rutte en demissionair minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge (CDA) benadrukten dat het volgen van de regels de komende tijd belangrijk blijft, ook om straks in de zomer weer op vakantie te kunnen. De Jonge hoopt dat de meeste Europese landen de komende weken weer kleurcode ‘geel’ krijgen. Dat betekent dat het weer veilig is om erheen te reizen, maar dat een verblijf „nog niet helemaal zorgeloos” is.

Andersom moeten al deze landen op hun beurt ook weer Nederlanders willen ontvangen en daarvoor moeten de besmettingen echt verder omlaag, waarschuwde De Jonge. „Er hangt veel af van ons gedrag, ook de komende maanden nog.” Hij herhaalde zijn nieuwe mantra dat Nederlanders tegelijk met de versoepelingen niet het naleven van de regels moeten laten versloffen. „De vrijheid zit in de lucht, maar blijf voorzichtig.”