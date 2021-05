Russische activist Misik (19) veroordeeld tot vrijheidsbeperking om ‘vandalisme’

De 19-jarige Russische student Olga Misik is dinsdag door de rechtbank in Moskou veroordeeld tot een vrijheidsbeperking van twee jaar en twee maanden vanwege vandalisme. Misik mag haar huis in haar woonplaats Voskresensk de komende tijd tussen 22.00 uur en 06.00 uur ‘s ochtends niet verlaten, zo melden lokale media. Misik gaat in beroep tegen de straf. De rechter legt de straf op omdat Misik samen met twee andere activisten de ingang van het Russische OM met verf had beklad en er een poster had opgehangen. Ook de twee andere activisten is een vrijheidsbeperking opgelegd.

Misik is een bekend criticus van het regime van president Vladimir Poetin. Zij werd wereldnieuws door op haar zeventiende de grondwet voor te lezen aan de oproerpolitie. Volgens haar advocaat is die actie de daadwerkelijke reden voor de veroordeling. De activisten hadden niets vernield bij het OM-pand, dus is een veroordeling op basis van vandalisme in hun ogen onterecht. Net als andere oppositieactivisten beschouwde Misik haar strafzaak als een politiek proces. In de rechtbank stelde de student dat ze ageerde tegen een „fascistisch regime” in een „totalitaire staat”.

Dit jaar werd het beleid van Poetin om kritische geluiden te smoren steeds stringenter. Onlangs werden vier student-journalisten vervolgd omdat ze een krant publiceerden met kritische stukken over de vrijheid van meningsuiting die onder druk staat in Rusland. De afgelopen maanden werden bij antiregeringsdemonstraties tientallen betogers opgepakt en veroordeeld tot huisarrest of gevangenisstraffen. Ook werd de politieke organisatie van de invloedrijke oppositiepoliticus Aleksej Navalny verboden.

