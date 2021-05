Rennen naar de schuilkelder in Israël

Ahalon Mada (54) wijst naar de bloedspetters op de vloer van het appartement. Hier is zijn 82-jarige vader gevallen op weg naar het trappenhuis; hij ligt nu in het ziekenhuis. In deze grauwe flat in Ashkelon liggen overal glasscherven, de gordijnen waaien naar binnen door de gesprongen ramen. Dinsdag ging in Ashkelon het luchtalarm om de paar minuten af. Militante bewegingen Hamas en Islamitische Jihad vuurden maandagnacht en dinsdag honderden raketten af op Israël. Het Israëlische afweersysteem Iron Dome slaagde er niet in alle raketten te onderscheppen. Aan Israëlische zijde vielen drie doden; in Rishon LeZion werd één vrouw gedood bij een raketaanval, in Ashkelon kwamen eerder op de dag twee vrouwen om. Er vielen aan Israëlische zijde tientallen gewonden.

De raketaanval op centraal Israël volgde op een Israëlische luchtaanval op een flatgebouw in Gaza. Volgens het Palestijnse ministerie van Gezondheid werden in totaal 28 mensen, onder wie tien kinderen, gedood bij Israëlische bombardementen op Gaza. Volgens het Israëlische leger waren minstens vijftien van de dodelijke slachtoffers in de Gazastrook actief in terroristische groeperingen. Een woordvoerder benadrukt tegenover NRC dat Israël poogt burgerslachtoffers te vermijden. Bovendien landde volgens de woordvoerder zeker een derde van de raketten die Hamas en Islamitische Jihad uit Gaza afvuurden, binnen de Gazastrook.

Schuilkelders

Als het luchtalarm in Ashkelon weer gaat, verschuilen twee Russische buurvrouwen zich in het trappenhuis. Even later dreunt het gebouw. Hier zaten ze vannacht ook; de flat heeft zes verdiepingen. De enige ruimte die bestand is tegen raketten, is op de begane grond. Tussen het afgaan van de sirenes en een mogelijke inslag zit minder dan een halve minuut – niet genoeg om vanaf de derde etage naar de begane grond te komen. In het Barzilai-ziekenhuis, waar de meeste gewonden zijn opgenomen, is het personeel gespannen. „Het ziekenhuis is een beschermde ruimte, maar dat geldt niet voor de huizen van de meeste personeelsleden”, zegt Jonathan Rieck, hoofd eerste hulp. De burgemeester van Ashkelon zei in Israëlische media dat maar 25 procent van de inwoners toegang heeft tot een schuilkelder.

Op dit soort dagen overheersen bombardementen en raketaanvallen het dagelijks leven aan beide kanten van het hek tussen Israël en de Gazastrook. De raketten zijn nog niet ingeslagen of het luchtalarm klinkt alweer voor de volgende. Scholen zijn zowel in Gaza als in een deel van Israël gesloten, grote bijeenkomsten verboden. Bewoners wordt verzocht in de buurt van schuilkelders te blijven – maar er moeten toch boodschappen worden gedaan. In de Gazastrook wordt het chronische elektriciteitstekort verergerd door bombardementen en doordat Israël invoerpunten afsloot, waardoor er ook geen brandstof de dichtbevolkte kuststrook meer binnenkwam.

Was de verwachting van de Israëlische veiligheidsdiensten dit weekend nog dat Hamas zich zou inhouden, dinsdag was de toon aan beide kanten heel anders. Israëls minister van Defensie Benny Gantz dreigde Hamas „jaren terug in de tijd” te sturen. „We zullen niet stoppen tot langetermijnrust is bereikt en de terroristische infrastructuur zwaar is beschadigd.” Verscheidene landen riepen op tot deëscalatie, maar Israël zei „niet klaar” te zijn voor een bestand. Het leger heeft reservisten opgeroepen. Ook Hamas dreigde weer met aanvallen en wees een bemiddelingspoging van Egypte af. De raketaanvallen van Hamas zijn een reactie op de escalatie van de laatste dagen in Jeruzalem. De aanleidingen daar – dreigende huisuitzettingen en onrust bij de Al-Aksamoskee – zijn nog niet verdwenen.

In het Barzilai-ziekenhuis is Rieck op alles voorbereid. „Nu komen er nog vooral patiënten binnen met angstaanvallen en lichte verwondingen”, zegt hij. „Maar we gaan ervan uit dat dat de komende dagen verandert.”