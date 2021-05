Podiumsector: ‘Testwet is niet de nekslag voor cultuursector, wij zijn voor’

De podiumsector is voor het invoeren van de testwet en verwelkomt de mogelijkheden die de testwet gaat bieden. Dat standpunt gaar lijnrecht in tegen de oproep van prominenten uit de cultuursector, directeuren van culturele instellingen en kunstenaars, die maandag in NRC opriepen de testwet af te wijzen. Volgens de verzamelde brancheorganisaties doen de prominenten dat op basis van onjuiste beweringen.

De prominenten schrijven, bij monde van Yoeri Albrecht, directeur van De Balie en Tinkebell, kunstenaar, dat invoering van de testwet „de nekslag betekent voor musea, theaters, concertzalen en bioscopen en zogenaamde doorstroomlocaties”.

De testwet regelt dat bezoekers van een culturele instelling om een testbewijs mag worden gevraagd. Volgens de prominenten is „deze drempel voor het publiek te groot. Dat hebben de zogenaamde pilot-testen voor toegang de afgelopen tijd bewezen”.

Beide beweringen kloppen niet, aldus een woordvoerder van de brancheorganisaties, waar bijna 500 theaters, schouwburgen, festivals, poppodia en concertzalen bij zijn aangesloten. „Tijdens de pilot voor toegang met testen was de zaalbezetting goed. Onder schouwburgen en concertgebouwen bedroeg die 89 procent, onder poppodia zelfs honderd procent.”’ De verdiensten zijn klein, maar de keuzevrijheid van de organisaties en bezoekers moet voorop staan. „De testwet is absoluut niet de nekslag voor theaters en concertzalen.”

De bezoekcijfers voor musea waren minder goed. De animo van het publiek viel tegen, constateerde NRC. Daarom wijst de brief volgens de woordvoerder vooral op een „tweedeling in de cultuursector”. Er is wel overleg geweest tussen podiumsector en de briefschrijvers. „Wij hebben geprobeerd de brief tegen te houden, omdat wij na evaluatie en raadpleging van onze leden juist voor de testwet zijn. Het is vervelend dat dit zo naar buiten komt.” Nationale Opera en Ballet en het Internationaal Theater Amsterdam, podia die de brief wel ondertekenden, zijn geen lid van de brancheverenigingen.

Waar de podiumsector en de ondertekenaars van de brief elkaar vinden, is in de wens om het liefst geen testbewijzen te hoeven vragen en te mogen vertrouwen op de protocollen die vorig jaar dienst deden en betrouwbaar zouden zijn gebleken.

De podiumsector pleit er ook voor dat de testbewijzen het 1,5 meter-protocol mogelijk maken en er dus geen maximum van 30 bezoekers wordt gesteld, zoals in het Openingsplan van het kabinet staat. En de wensen zijn ook dat er voldoende testcapaciteit komt, dat testen gratis blijft voor publiek en dat het testen eindigt bij aanvang van het nieuwe seizoen in september.