Mijn vriendin en ik zijn in een speciale plantenkwekerij met een bijzonder assortiment. Je kan een tuinliefhebber geen groter genoegen doen.

Aan mijn vriendin vraag ik: „Ruik eens aan deze plant?”

„Ik ruik alleen jouw luchtje”, antwoordt zij. Ik gebruik al tientallen jaren dezelfde aftershave.

De plant, genaamd melianthus major, is bekend om zijn pindakaasgeur.

Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 woorden. Insturen via ik@nrc.nl