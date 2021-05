Ouderwetse Republikein Liz Cheney weigert ‘de grote leugen’ over de verkiezingen te slikken

In de film Vice (2018) belt dochter Liz met vicepresident Dick Cheney. Ze zit in zak en as. Het is 2013 en ze heeft de zittende Republikeinse Senator voor de staat Wyoming uitgedaagd. Nu heeft een conservatieve lobbygroep een boodschap naar alle kiezers daar gestuurd: Liz Cheney wil geen wettelijk verbod op het homohuwelijk omdat haar eigen zuster lesbisch is. „Nu zal ik nooit kunnen winnen”, zegt Liz Cheney tegen haar vader. Hij laat het hoofd hangen, want als ervaren machtspoliticus weet hij wat zijn dochter moet doen.

Niet veel later wordt Liz Cheney geïnterviewd op tv en krijgt ze de vraag waarom zij het homohuwelijk steunt. „Laat mij heel, heel duidelijk zijn”, zegt Cheney. „Ik ben tegen het homohuwelijk.” Haar zuster Mary trok daarop de steun voor Liz’ kandidatuur in en schreef op Facebook dat dit niet „gewoon een meningsverschil” was, zoals haar zuster had gezegd. „Je staat aan de verkeerde kant van de geschiedenis.” Cheney verloor de Senaatsrace.

Dezelfde Liz Cheney (54), die haar zuster in de kou zette omwille van politiek gewin en daarvoor de hoon in de Amerikaanse media kreeg, wordt de laatste maanden geprezen als een eenzame stem van de moraal in de Republikeinse Partij. „Een symbool van moed”, stond in USA Today. „Eerlijk, ethisch, een patriot”, aldus een opiniestuk in The Hill. „Slachtoffer van de Trump-sekte”, schreef The LA Times.

Trump-criticus

Waar is die plotselinge uitbarsting van steunbetuigingen voor nodig? Cheney, als Afgevaardigde voor Wyoming de nummer 3 van de Republikeinse Partij, wordt als Trump-criticus door haar eigen partij naar de slachtbank gevoerd. Woensdag stemt de fractie in het Huis van Afgevaardigden over haar positie. De hoogste Republikein in het Huis, Kevin McCarthy, heeft al laten weten dat hij haar uitdager steunt.

Sinds Cheney toenmalig president Donald Trump aanwees als verantwoordelijke voor de bestorming van het Capitool op 6 januari, enkele dagen later stemde voor het afzetten van Trump, en een en andermaal heeft verklaard dat hij geen rol meer zou mogen spelen in de toekomst van de Republikeinse Partij, ligt ze eruit.

Lees ook Richtingenstrijd bij Republikeinen escaleert: worden ze de partij van QAnon?

Er waren wel meer (maar niet veel) Republikeinen kritisch over het aandeel van Trump in het verspreiden van leugens over „massale verkiezingsfraude”, maar de meesten hielden zich al snel gedeisd over de nog altijd zeer populaire oud-president. Senaatsleider Mitch McConnell bijvoorbeeld was even streng over Trump als Cheney, maar stemde tegen impeachment en is na de inauguratie van Biden alleen nog maar kritisch over de huidige president, niet over de vorige. Dát wordt Cheney nog het meest kwalijk genomen: dat zij niet alle aandacht op de politieke tegenstander richt, maar op een schoonmaak in haar eigen partij.

Buttons en stickers

Liz Cheney kreeg de rauwe Amerikaanse machtspolitiek als kind al voorgeschoteld. Ze was twaalf jaar toen haar vader voor het eerst een gooi deed naar een zetel in het Huis van Afgevaardigden en zij met haar jongere zusje kleur gaf aan het ideale gezinsplaatje. Ze deelden buttons en stickers van hun vader uit. Het was een eerste stap in wat een carrière zou worden, zowel voor Liz als voor Mary.

Toen vader Dick in 2000 vicepresident van George W. Bush werd, werkten zijn beide dochters voor hem. Liz was daarbij de belangrijkste adviseur. Zij kreeg als eerste een telefoontje van haar vader toen Bush hem had gevraagd vicepresident te worden. Het hielp dat ze was afgestudeerd op de presidentiële macht in tijden van oorlog. „De president moet soms de armslag van overmacht krijgen als het op buitenlands en defensiebeleid aankomt”, had ze daarin volgens online magazine Slate betoogd.

Dick Cheney zou beroemd en ook in Amerika al snel gehaat worden als architect van de War on Terror die Bush afkondigde na de aanslagen van 11 september 2001. Van de uit mensenrechtenstandpunt bezien dubieuze detentiecentra voor terrorismeverdachten en de via sluipwegen goedgekeurde martelmethoden daar, tot aan de bij elkaar gelogen casus belli voor Irak – overal staan Cheneys vingerafdrukken op.

Zijn dochter Liz heeft haar vaders enthousiasme voor militair ingrijpen altijd gedeeld. Toen president Bush aan het eind van zijn tweede termijn een diplomatieke aanpak prefereerde, bitste Liz Cheney op een congres van een pro-Israëlische lobbygroep dat de regering het meer bij het rechte eind had „toen we stoutmoedig waren, kordaat, geconcentreerd en toen we onze militaire macht gebruikten waar het nodig was”.

Het was toen al geen populair standpunt meer, maar jaren later stemde havik Liz Cheney nog consistent tegen voorstellen van de isolationistische Trump voor een snelle terugtrekking uit Afghanistan en Duitsland.

De ‘grote leugen’

Als criticus van Trump ligt Cheney al langer onder vuur van vooral de meest radicaal-populistische factie in de Republikeinse Partij. Begin februari ondernamen zij een poging om haar af te zetten als voorzitter van de House Republican Conference. Toen had Cheney nog de steun van Kevin McCarthy en zegevierde zij met 145 tegen 61 stemmen. Het ziet er niet naar uit dat haar dat woensdag nogmaals lukt.

Hoewel Cheney in het oude partij-establishment nog wel bondgenoten heeft en haar geldschieters haar nog steunen, is zij haar kiezers aan het verliezen. Een peiling van de conservatieve groep Club4Growth eind april liet zien dat in haar thuisstaat Wyoming nog maar 14 procent van de Republikeinen haar zonder meer steunt en dat 52 procent op willekeurig welke tegenkandidaat zou stemmen bij de midterm-verkiezingen van 2022.

Lees ook De partij is van mij, zegt Trump

De stemming van woensdag wordt gezien als een peiling van de macht die Trump nog over de Republikeinse Partij uitoefent. Voor de Republikeinen is het een precair evenwicht. Als zij Trump aan hun zijde willen houden om de meerderheid in Huis en Senaat te veroveren in 2022, en dat is niet denkbeeldig, dan moeten zij ook de „grote leugen” slikken, zoals Cheney het noemt, dat Trump en niet Biden de verkiezingen heeft gewonnen. Het is koren op de molen van de Democraten. „Welbewust een leugen volhouden is nu de lakmoesproef voor loyaliteit in de Republikeinse Partij”, blogde hun leider Nancy Pelosi blogde vorige week. Ze hoonde dat de partij „een vrouw zoekt die geen ‘bedreiging’ voor hen is”. Het is in alle opzichten een zeldzame steunverklaring voor Liz Cheney.