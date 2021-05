Omtzigt: bereid tot gesprek met Rutte, maar niet nu

Pieter Omtzigt is „altijd bereid” tot een gesprek met Mark Rutte, maar niet „op dit moment”. Dat is de reactie van het CDA-Kamerlid op uitspraken van demissionair premier en VVD-fractievoorzitter Rutte in Nieuwsuur maandagavond. Omtzigt schrijft via Twitter dat zijn herstel „langzamer dan gehoopt” gaat. Rutte had bij Nieuwsuur gezegd dat de CDA’er, die een essentiële rol speelt in de formatie, bereid was met hem te praten.

Volgens het CDA-Kamerlid had Rutte zondag „per sms aangegeven dat hij een gesprek wil”, bij voorkeur aanstaande vrijdag. Dat komt te vroeg voor Omtzigt, die al bijna drie maanden oververmoeid thuis zit. Hij schrijft dat hij „hoopte eerder weer aan het werk te kunnen”, maar dat hij nog niet de oude is. Dat is, schrijft hij, het gevolg van „de aanhoudende stroom zaken rond” zijn persoon. Omtzigt was belangrijk voor het blootleggen van de Toeslagenaffaire, waarover eind april geheime ministerraadnotulen werden vrijgegeven. Daaruit bleek dat kabinetsleden over kritische Kamerleden zoals Omtzigt hadden geklaagd.

PieterOmtzigt Pieter Omtzigt Mark Rutte heeft mij gisteren per SMS aangegeven dat hij een gesprek wil met mij, bij voorkeur as vrijdag.

Ik heb geantwoord dat ik altijd tot een gesprek bereid ben, maar dat het op dit moment niet lukt dit soort gesprekken te voeren. 1/3 10 mei 2021 @ 21:29 Volgen

Omtzigt, die bij de Tweede Kamerverkiezingen in maart ruim 342.000 voorkeursstemmen kreeg, speelt een sleutelrol in het formatieproces en Ruttes positie daarin. Sinds is gebleken dat de VVD-fractievoorzitter het in gesprekken met toenmalige verkenners Kajsa Ollongren (D66) en Annemarie Jorritsma (VVD) over Omtzigts positie heeft gehad („je moet wat bij Omtzigt: minister”), lijkt diens steun voor het CDA een voorwaarde voor regeringsdeelname. En zonder het CDA wordt het voor de VVD lastig om tot een meerderheidskabinet Rutte IV te komen. Maar dat is nu net het probleem: Omtzigt, zo klinkt het, wil absoluut niet regeren met Rutte, die volgens hem de oude gesloten bestuurscultuur verpersoonlijkt.

