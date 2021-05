Meindert Leerling bleef conservatief, maar zijn eigen standpunt was niet heilig

Meindert Leerling, van 1981 tot 1994 fractievoorzitter van de streng protestantse Reformatorische Politieke Federatie (RPF), is zondag op 85-jarige leeftijd overleden. Leerling was sportjournalist, speelde een rol bij de oprichting van de Evangelische Omroep en haalde als lijsttrekker de eerste Tweede Kamerzetels van de RPF binnen.

In de Tweede Kamer verzette Leerling zich tegen kansengelijkheid voor mannen en vrouwen. Daar is hij niet anders over gaan denken, zei hij in 2015 tegen het Nederlands Dagblad. „Het gaat mij om het principe: ik zie de vrouw als degene die verantwoordelijk is voor zorg en verzorging.”

Nurks, principieel, moeilijk - die woorden worden ook wel gebruikt om Leerling te beschrijven. Mogelijk droeg zijn stugge karakter bij aan de breuk van de tweemansfractie van de RPF in 1985. Leerling kreeg toen ruzie met partijgenoot en collega-Kamerlid Aad Wagenaar over de koers van de RPF: Leerling was evangelischer, Wagenaar meer anti-revolutionair.

Bijna dertig jaar later legden de twee oud-politici de ruzie bij. Leerling nam weer contact op met zijn oud-collega nadat hij een preek over vergeving had gehoord. Dat de twee elkaar hadden vergeven, bleek ook toen Leerling na een hersenbloeding in een verpleeghuis werd opgenomen en Wagenaar hem om de paar weken opzocht om hem voor te lezen.

Vrienden van de Heer

In de tussentijd was de RPF samen met de GPV gefuseerd tot de ChristenUnie. Leerling bleef daar nog lange tijd actief als conservatieve stem. Hij sprak zich uit voor uitsluiting van gehuwde of samenlevende homoseksuelen en wilde dat rooms-katholieken de partij niet konden vertegenwoordigen.

Op dat laatste punt paste hij zijn standpunt uiteindelijk wel aan, vertelt Piet Adema, die tot vorige maand voorzitter was van de ChristenUnie. „In 2015 hebben we de grondslag van de partij verbreed om uitnodigender te worden voor katholieken. Daar heb ik intensief met hem (Leerling, red.) over gepraat. Eerst had hij er moeite mee, maar uiteindelijk heeft hij zich publiekelijk uitgesproken voor de wijziging.”

De reden dat Leerling zijn houding veranderde was een citaat van de antirevolutionaire politicus Guillaume Groen van Prinsterer (1801-1876), dat Leerling zelf had gevonden. Katholieken zouden ook „vrienden van de Heer” zijn, en dus niet mogen worden geweerd, herinnert Adema zich. „Ik respecteer het erg dat hij die beweging kon maken.”

Leerling was ook een kenner van het zaterdagamateurvoetbal, manager van een koor en sympathisant van Israël. Voor de reizen naar Israël die hij organiseerde kreeg hij in 2012 een onderscheiding op het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken.

Leerling kreeg in 2015 een hersenbloeding tijdens een partijcongres. Hij raakte eenzijdig verlamd en was vanaf dat moment niet meer politiek actief.