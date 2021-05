Meer doden en gewonden bij nieuwe beschietingen op Jeruzalem en Gaza

De spanningen tussen Israël en Palestina blijven onverminderd hoog. In de nacht van maandag op dinsdag heeft de Palestijnse militante beweging Hamas opnieuw raketten afgevuurd op Jeruzalem en reageerde Israël met luchtaanvallen op de Gazastrook. Volgens persbureau Reuters kwamen tijdens de nachtelijke beschietingen twee Palestijnen om het leven en raakten meer dan honderd mensen aan Palestijnse zijde gewond. Ook zouden zes Israëliërs gewond zijn geraakt.

Sinds het geweld maandagavond oplaaide zijn 24 Palestijnen, onder wie negen kinderen, omgekomen. Het Israëlische leger stelt vijftien Hamas-strijders te hebben omgebracht. De Europese Unie heeft maandagavond gereageerd op de toename van geweld in de regio. De EU roept alle partijen in een verklaring op meteen te stoppen met de aanvallen en veroordeelt expliciet de beschietingen vanuit Gaza op Israëlische burgers. De Verenigde Naties zeggen eveneens „diep bezorgd” te zijn over de toegenomen spanningen, meldt persbureau AFP.

De escalatie van het geweld volgt op weken van onrust in Jeruzalem. De directe aanleiding is de uitzetting van vier Palestijnse families om plaats te maken voor Israëlische kolonisten in het oosten van de stad. Eerder op maandag vielen zeker driehonderd gewonden bij confrontaties tussen de Israëlische politie en Palestijnse demonstranten bij de voor moslims heilige Al-Aksamoskee.

