Martijn Lakemeier, acteur, over ‘De Oost’: ‘Ik denk oprecht dat de film begrip toont’

Geschiedenis was op de middelbare school niet het favoriete vak van acteur Martijn Lakemeier. „Ik zag toen niet in wat voor nut het had om te praten over wat er vroeger was gebeurd. Daar ben ik nu op teruggekomen.”

De Gouden Kalf-winnaar gaf met Oorlogswinter in 2008 de Tweede Wereldoorlog een gezicht voor zijn generatie. Nu doet de 27-jarige acteur dat in De Oost voor de onafhankelijkheidsstrijd in Indonesië als de soldaat Johan de Vries. Voor de première uitten veteranen zorgen over het beeld dat De Oost schetst van Nederlandse soldaten van toen. „Ik snap waar dat vandaan komt”, knikt Lakemeier. „Maar ik denk oprecht dat de film vooral begrip toont voor de mannen die daar vochten. Je kan alleen maar empathie of zelfs sympathie opbrengen voor die Hollandse jongens die in een heel andere situatie belandden dan ze was voorgeschoteld.”

Hij bereidde zich intensief voor op een rol, door zich in te lezen en met veteranen te spreken. „Ik merkte dat niemand van mijn vrienden iets wist van de strijd in Indonesië.”

Lakemeier ontdekte dat zijn overgrootvader decennialang in Indonesië had gewoond; hij was rond de vorige eeuwwisseling administrateur op een suikerplantage in Soerabaja. „Het is raar om foto’s te zien uit die tijd. Je ziet hoe onderdanig de lokale bevolking zich opstelde tegenover de Nederlanders. Ik denk dat het gevaarlijk is met terugwerkende kracht daarover te oordelen, maar het heeft ook geen zin om zo’n belangrijk deel van onze geschiedenis in de doofpot te houden.”