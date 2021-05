Hof: geen celstraf, wel tbs voor Malek F. voor steekpartij Den Haag

Malek F., de Syrische vluchteling die in 2018 drie voorbijgangers neerstak in Den Haag, heeft dinsdag in hoger beroep alleen tbs met dwangverpleging opgelegd gekregen. Net als de rechtbank in 2019 oordeelde het gerechtshof in Den Haag dat F. tijdens de aanval ontoerekeningsvatbaar was. Het Openbaar Ministerie, dat tegen het eerdere vonnis in hoger beroep was gegaan, had twaalf jaar celstraf en tbs met dwangverpleging geëist.

De 34-jarige F. stak op Bevrijdingsdag in 2018 drie willekeurige mensen neer op het Johanna Westerdijkplein in Den Haag, vlakbij station Holland Spoor. De slachtoffers overleefden de aanval. Deskundigen concludeerden dat F. die dag in een psychose zat en daarom volledig ontoerekeningsvatbaar was. Volgens justitie was er daarentegen sprake van een terroristische daad en wilde hij zijn slachtoffers met opzet doden.

Dit bericht wordt aangevuld.