Lessen over de Oost

Naast speelfilm De Oost is er ook een lespakket voor middelbare scholen. Samensteller is Jazzy Taihuttu (29), filmdocent, zus van de regisseur en regieassistent op de set van De Oost.

Website De Wereld van De Oost nodigt leerlingen na het zien van de film uit de zaak te bekijken door de ogen van vijf personages: klik je ze aan, dan krijg je hun biografie, filmpjes en achtergronden. Naast de Nederlandse soldaat Johan de Vries is dat namens het koloniaal gezag kapitein Westerling, namens de onafhankelijkheidsstrijders de Javaan Argus, KNIL-militair Samuel namens de Molukkers en de jonge vrouw Gita namens de burgerbevolking. Een ander onderwerp voor een klasgesprek is de vraag in hoeverre film een draai mag geven aan de geschiedenis.

De Federatie Indische Nederlanders (FIN) verzocht het ministerie van Onderwijs in januari dat lespakket ongezien te ‘schrappen’: er zou onvoldoende aandacht zijn voor de zogeheten Bersiap, de golf van etnisch geweld tegen Nederlanders, Indo-Europeanen, christenen en Chinezen na de Japanse capitulatie van 1945. De Wereld van De Oost besteedt daar aandacht aan in het verhaal van Gita, waar vrij grafisch wordt ingegaan op massale wreedheden als onthoofding en ‘tjingtjangen’: het is stukken hakken van mensen met machetes en bijlen.

Het lespakket werd gesubsidieerd via de nieuwe regeling CEWIN, bedoeld om Molukse en Indische elementen in de Nederlandse cultuur te verankeren.