Informateur Hamer (PvdA) zal zich richten op herstel

De Tweede Kamer, schreef scheidend informateur Herman Tjeenk Willink eind april in zijn eindverslag, moest op zoek naar een informateur „met afstand tot de actuele politiek en de partijen en met een breed, sociaal-economisch profiel”.

Dinsdag blijkt die gevonden in de persoon van Mariëtte Hamer, voorzitter van de Sociaal-Economische Raad (SER). Haagse bronnen bevestigen berichten over haar aanstaande benoeming van onder meer het AD en persbureau ANP. De verwachting is dat zij woensdag, na afloop van een debat van de Tweede Kamer met Tjeenk Willink over zijn informatiepoging, formeel wordt benoemd.

Fractievoorzitter

Hamer kent het Binnenhof goed: ze was tussen 1998 en 2014 Kamerlid namens de PvdA en was tijdens het vierde kabinet Balkenende (2007-2010) enkele jaren fractievoorzitter.

Bijna twee maanden na de Tweede Kamerverkiezingen wacht Hamer een zware taak: er is nog niet het begin van zicht op een werkbare nieuwe coalitie. Toch zal volgens Haagse bronnen Hamers werk zich behalve op de vraag ‘wie met wie’ vooral gaan richten op de inhoud. Met name over een oproep die ze zelf eerder al deed, samen met de directeuren van het Centraal Planbureau (CPB) en het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP): het vormen van herstelbeleid waarmee Nederland sterker uit de coronacrisis zou moeten komen.

Met dat „transitiebeleid”, schreef Tjeenk Willink, „kan niet worden gewacht op een nieuw kabinet”. Dat zou volgens hem „ten koste gaan van zowel de mensen die dreigen hun baan te verliezen (van werk naar werk; om – en bijscholing vooral voor mbo) als van het weer opstarten en herstellen van bedrijven en culturele instellingen.” Met het aanwijzen van Hamer lijkt de Kamer dan ook Tjeenk Willinks advies om „brede politieke overeenstemming te zoeken voor een herstel/transitiebeleid” te steunen.

Extra tijd

Die inhoudelijke poging om een politiek breed gesteund crisispakket te vormen betekent ook dat partijen extra tijd hebben om het onderlinge vertrouwen te herstellen. Terwijl Tjeenk Willink zijn eindverslag schreef, werden de notulen openbaar van ministerraden waarin gesproken werd over de Toeslagenaffaire. Daaruit bleek dat het kabinet pogingen had gedaan om kritische Kamerleden van coalitiepartijen te manen; CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt was „gesensibiliseerd”, VVD’er Helma Lodders door Rutte aangesproken. De notulen droegen daarmee bij aan het gebrekkige vertrouwen tussen partijen – en aan de wil om te breken met de ‘oude’ bestuurscultuur op het Binnenhof.

Voorstellen om die cultuur te veranderen zullen straks op tafel komen. Daarmee gebeurt wat Tjeenk Willink al langer bepleit. Eerst politieke overeenstemming over de problemen die opgelost moeten worden, dan over de oplossingen en vervolgens pas over de vraag waarmee het Binnenhof zich al twee maanden bezighoudt: welke partijen samen kunnen gaan regeren.