Hamas vuurt 130 raketten af op Tel Aviv, zeker een dode

De militante Palestijnse beweging Hamas heeft dinsdagavond een raketaanval uitgevoerd op Tel Aviv als vergelding voor een Israëlische luchtaanval op de Gazastrook. Bij de aanvallen over en weer zijn volgens persbureau Reuters tientallen doden gevallen: 28 in Gaza en 3 in Israël.

Hamas zegt 130 raketten te hebben afgevuurd. Door de Israëlische aanval eerder op dinsdag met tachtig jets op de Palestijnse Gazastrook stortte een torenflat in waar een kantoor van Hamas in was gevestigd.

„We maken onze belofte waar door een massale raketaanval uit te voeren op Tel Aviv en zijn buitenwijken, als antwoord op de aanval van de vijand op woongebouwen”, stelt Hamas volgens persbureau Reuters in een schriftelijke verklaring. In Tel Aviv gingen iets voor 20.00 uur Nederlandse tijd de sirenes af en werden explosies gemeld. Na de raketaanval heeft Israël alle vluchten vanaf luchthaven Ben Gurion in Tel Aviv opgeschort.

Volgens de Israëlische nieuwszender Channel 12 is ten zuiden van Tel Aviv een pijpleiding geraakt door een raket van Hamas. Op beelden is te zien hoe een groot brandstofvat in vuur en vlam staat.

Duitse veroordeling

De Duitse minister Heiko Maas van Buitenlandse Zaken veroordeelde de Palestijnse raketaanval dinsdagavond al snel. „De raketaanval op Israel is volkomen onacceptabel en moet snel beëindigd worden”, tweette hij. „Israël heeft in deze situatie recht op zelfverdediging. Deze escalatie van geweld kan niet getolereerd of geaccepteerd worden.”

Het conflict tussen de Palestijnen en Israël is de laatste weken hoog opgelopen, vanwege dreigende huisuitzettingen van Palestijnse families in Oost-Jeruzalem om daar Joodse kolonisten te vestigen. Protesten daartegen draaien avond op avond uit op gewelddadige confrontaties tussen Palestijnse jongeren en de Israëlische politie. Eerder voerde Hamas ook al raketaanvallen uit op Jeruzalem.

Er zijn tot nu toe al tientallen doden gevallen en honderden mensen gewond geraakt in het opgelaaide conflict, vooral aan Palestijnse zijde.