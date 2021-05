Geen sticker meer voor klant zonder mondkapje

Een gele sticker op de borst voor mensen in de Ikea zonder mondkapje: het moest mensen die een medische reden hebben om geen mondkapje te dragen, beschermen tegen kritiek van andere klanten. Maar het leidde juist tot een storm aan kritiek: op Ikea. De stickers werden uitgedeeld in het filiaal in Delft. De gelijkenis met de gele Davidster uit de Tweede Wereldoorlog, die joodse burgers onderscheidde van anderen, werd al gauw getrokken.

De beste bedoelingen

Afgelopen weekend werd de winkel zelfs beklad met de woorden ‘Ikea Nazi Zaak’. Ikea heeft inmiddels excuses aangeboden én is gestopt met het uitdelen van de stickers. De bekladding, die een woordvoerder „een heftige reactie” noemt, is verwijderd.

„Medewerkers en klanten van het bewuste filiaal gaven aan het handig te vinden als het zichtbaar was wanneer mensen met een goede reden geen mondkapje dragen”, zegt de woordvoerder. „Toen heeft het filiaal met de beste bedoelingen deze actie ondernomen, puur voor de duidelijkheid. Dat dat negatieve associaties opwekt vinden we vervelend – de keuze voor een gele sticker was zeer ongelukkig. Daar hadden we van tevoren bewust over moeten zijn. Helaas was er niemand bij dit filiaal bij wie de gedachte opkwam dat het verkeerd kon vallen.”

Uitzonderingen

De stickers werden sinds 6 mei uitgedeeld, om te voorkomen dat mensen zonder mondkapje continu zouden worden aangesproken door ander winkelend publiek. Er waren niet „heel veel” klanten voor wie dat gold, zegt de woordvoerder, het ging om „uitzonderingen”. „Maar wel zoveel uitzonderingen dat er aanleiding was voor de stickers.”

Er komt geen alternatief voor de gele mondkapjesstickers. „Andere Ikea-winkels deden het al niet, dus dat blijft zo. En in Delft komen er ook geen nieuwe stickers in een andere kleur.” Mensen die daarvoor in aanmerking komen, kunnen wel een kaartje uitprinten via de site van de Rijksoverheid waarop ze aangeven dat ze geen mondkapje kunnen dragen vanwege een beperking of ziekte.