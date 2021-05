Jim Deddes, acteur, over ‘De Oost’: ‘Families praten er nauwelijks over’

Acteur Jim Deddes was zich al voor de start van de opnames van De Oost heel bewust van zijn persoonlijke band met het onderwerp. „De opa naar wie ik ben vernoemd, werd geboren in Indonesië”, vertelt hij. „Mijn oma zat in de Tweede Wereldoorlog vast in een Jappenkamp, mijn opa is gedwongen om als dwangarbeider te werken aan de Birma-spoorlijn.”

Maar het verbaasde de 35-jarige acteur dat hij er tijdens het draaien achterkwam dat vrijwel alle andere castleden soortgelijke verhalen met zich meedroegen. „Het is blijkbaar een onderwerp waarover in families nauwelijks wordt gepraat. Dat gold ook voor mijn grootouders. De verhalen die ik wel ken, hoorde ik van mijn moeder.”

Deddes, die de Overijsselse Werner speelt, de gangmaker van het peloton, is bij het grote publiek bekend van het typetje Harco en zijn rol in hitserie Mocro Maffia. Hij erkent dat het ergens vreemd is dat er nog nooit een grote Nederlandse film over deze periode is gemaakt. „Maar dat besef kwam pas toen de aankondiging van het project in de media zoveel reuring veroorzaakte. Je probeert bij verhalen die op waarheid zijn gebaseerd sowieso recht te doen aan de geschiedenis. Op de set was een historicus aanwezig die ons workshops gaf over de gebeurtenissen die we aan het draaien waren.”