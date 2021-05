Plunderen is slecht, leren wij. Maar klopt dat wel? Je kunt het ook zien als een ‘pragmatische vorm van herverdeling’, althans, als je het Vicky Osterweil vraagt, de auteur van In Defense of Looting. Ik bekeek het boek dinsdag in de Amsterdamse boekhandel Het Fort van Sjakoo, waar de boeken zijn ingedeeld in categorieën als ‘anarchisme’, ‘banditisme’ en ‘armed struggle’.

Ik vertel dit om een beeld te geven van wat ‘radicale ideeën’ zijn. De avond ervoor had Mark Rutte die namelijk, ondanks zijn beloftes, niet gegeven. In aanloop naar het Nieuwsuur-interview had ik last gehad van medelijden en plaatsvervangende schaamte, want iedereen wist dat Rutte het aangekondigde kunstje niet kon uitvoeren. Het was alsof ons een pinguïn was beloofd die een bal op zijn neus zou laten balanceren. Het enige wat het iets minder zielig maakte was dat Rutte de term ‘radicale ideeën’ zelf had gemunt – hij had zijn graf dus zelf gegraven.

Na de uitzending las ik een interview met de Britse filosoof Galen Strawson, in de bundel Things That Bother Me. Volgens Strawson kunnen wij ons karakter niet kiezen: we moeten leven met wat ons gegeven is. Een beetje manoeuvreerruimte is er wel: niet-sportieve mensen kunnen bijvoorbeeld wel de wens hebben sportief te zijn – en het daardoor, puur op wilskracht, uiteindelijk worden. Maar zo’n wens kun je op zijn beurt niet forceren.

Die begrensdheid bleek ook uit het interview. Er zit niks radicaals in Mark Rutte, zelfs niet de wens radicaal te zijn. In zo’n positie kun je, als je oprecht wil zijn, maar één ding doen: de ballon radicaal doorprikken. Bijvoorbeeld door te zeggen: „Ik had beloofd met radicale ideeën te komen. Maar ik heb de afgelopen weken introspectie gepleegd, en wat blijkt: het zit er niet in. Ik wil gewoon Indonesische rijsttafels eten, aardige appjes sturen naar mensen en de Chopin-biografie lezen.”

Rutte deed dit niet. In plaats daarvan overlaadde hij interviewer Mariëlle Tweebeeke met een mengeling van niet-radicale ideeën, boetedoening en trots op wat hij wél bereikt had, daarbij misbruik makend van zijn radicaal harde stemgeluid. Maar goed, dit wisten we van tevoren al. De media die zich met ingehouden adem hadden afgevraagd hoe radicaal Ruttes ideeën wel niet zouden zijn, waren eigenlijk vals. Ze deden alsof het kunstje kans van slagen had, wetend dat het zou mislukken.

De grap is: het kunstje hóéfde ook niet te slagen. Er is nu niemand die het beter kan, althans, niemand met een groter draagvlak. Rutte hoefde dus alleen maar goede wil te tonen. Hij moest komen opdraven en de bal van zijn neus laten vallen, om daarna door te gaan waar hij gebleven was.

