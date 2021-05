Eén oog op de pan, één op de wereld

Twee weken geleden maakte driesterrenrestaurant Eleven Madison Park in New York bekend dat zijn iconische, krokant gebraden eend met ingelegde rettich en pruimensaus na de horecalockdown niet meer op de kaart zal staan. En niet alleen die eend keert niet meer terug, chef David Humm heeft besloten helemaal niets dierlijks meer te serveren. Daarmee wordt Eleven Madison Park een 100 procent ‘plant-based’, ofwel veganistisch restaurant.

Je wist dat zo’n beslissing een keer genomen zou worden door een restaurant op dit niveau. Iedereen die ook maar een beetje bewust met eten bezig is – en wie zijn er nu bewuster met eten bezig dan chefs? – beseft dat we niet ongestraft door kunnen gaan met vlees consumeren op het huidige niveau. Dat we moeten plantificeren – dat het menu van de toekomst veel sterker gebaseerd zal moeten zijn op planten, en nog maar voor een klein percentage op dierlijke producten.

Als het om vleesconsuminderen gaat, hangen de grote gebaren in de lucht dezer dagen, en dat bedoel ik geenszins cynisch. Precies een week voor de annonce van David Humm, kondigde de invloedrijke foodblog Epicurious aan geen nieuwe recepten voor rundvlees meer te zullen publiceren. Dit „in een poging om duurzamer koken te stimuleren”. Koeien, zo redeneert de redactie, zijn de grootste vervuilers en minst efficiënte van alle eiwitbronnen. Ergo is het schrappen van rundvlees een kleine stap met grote impact.

Natuurlijk valt er van alles af te dingen op zo’n besluit. Zeker voor wie fel gekant is tegen het eten van dieren, is zo’n rundvleesban lang niet genoeg. Je zou het zelfs hypocriet kunnen noemen, aangezien Epicurious wel gewoon doorgaat met de publicatie van recepten voor varkensvlees, gevogelte, lam, vis, schaaldieren, enzovoort. Aan de andere kant van het spectrum hebben de vleesliefhebbers zich uiteraard ook al gemeld. Betuttelend en zinloos, schreef een verontwaardigde columnist met een barbecuehobby in de Washington Post.

Kamp Vlees versus kamp Vega: de discussie zal ongetwijfeld nog wel even doorgaan. Maar nu komt het mooie. In een hoofdredactioneel artikel op Epicurious wordt verklapt dat de blog in de praktijk al een jaar lang geen rundvleesrecepten meer plaatst. En dat niemand dat in de gaten had. Geen enkele lezer die klaagde waar de hamburger- en steakrecepten bleven. Integendeel. De redactie kreeg juist extra veel lovende reacties op haar vegetarische recepten.

Dat ik dat van die grote gebaren niet cynisch bedoel is echt waar. Ik juich initiatieven zoals dat van Eleven Madison Park en Epicurious juist van harte toe. Het zijn allemaal stappen in de richting van duurzamer eetgedrag. Maar tegelijkertijd moet ik wel een beetje grinniken om het gekrakeel eromheen. Het feit dat niemand die rundvleesrecepten miste en dat het aantal clicks op recepten als ‘boven houtskool gegrilde aubergine met harissavinaigrette’ alleen maar steeg, bevestigt mijn gevoel dat je met show, don’t tell vaak meer bereikt dan met gepreek of gepush.

En dus nee, ik ga vandaag niet aankondigen dat wij hier voortaan geen huppeldepup of zus-en-zo meer zullen eten. Er gaat hier niets in de ban. Ik blijf u, zoals u gewend bent, af en toe vlees en vis voorschotelen, maar vaker iets vegetarisch. Alleen hoeven we dat laatste wat mij betreft niet altijd zo nadrukkelijk te benoemen. Laat ik het zo zeggen: we gaan hier gewoon door lekkere dingen te koken met één oog op de pan en één op de wereld.

Kalkoenstoof met doperwtjes en groene asperges



Toch nog een beetje in het kader van die rundvleesban maken we vandaag een stoofpotje van kalkoen (en een hele zwik groente). Bij onze zuiderburen is kalkoenstoofvlees de gewoonste zaak van de wereld. In Nederland lijkt het gek genoeg niet eens te bestaan.

Ik belde er een Haagse poelier over – die, het zou zonde zijn dit niet te vermelden, gezegend is met het vrolijkmakende eponiem Ronald Vogels – en hij vertelde me dat het bij kalkoenstoofvlees, net als bij wildstoofvlees, gaat om afsnijdsels. Stukjes restvlees die van de karkassen worden afgesneden nadat de dieren uitgebeend zijn. Het is donker vlees met een draderige structuur, perfect om lang en zachtjes te laten garen. Er is alleen geen klant die erom vraagt en daarom heeft hij het niet in de vitrine liggen.

Wat hij wel heeft zijn kalkoendijen, zegt Vogels. „Dat is precies hetzelfde vlees. En je kunt elke poelier gewoon vragen om dat voor je van het bot te snijden.” Mooi, dat is dan ook weer geregeld. U zult verrast zijn hoeveel zulk gestoofd kalkoendijenvlees lijkt op, zeg, sukadelappen. Het is iets lichter van smaak en kleur, maar heeft dezelfde bite. Draadjesvleesachtig, zal ik maar zeggen. En dat al na een uurtje stoven.

Voor 4 personen:

600 g kalkoendijfilet, in dobbelstenen;

een scheut olijfolie;

1 ui, gesnipperd;

2 stengels bleekselderij, in boogjes;

1 kleine wortel of 2 – 3 bospeentjes, in stukjes;

1 grote teen of 2 kleinere teentjes knoflook, fijngesneden;

250 ml droge witte wijn;

350 ml kippenbouillon;

4 – 5 takjes verse tijm;

300 g vastkokende aardappelen, geschild, in stukken;

1 bos groene asperges, in stukjes;

150 g doperwten (vers of diepvries);

desgewenst: groene kruiden zoals peterselie, kervel en/of bieslook.

Bestrooi het kalkoenvlees met zout en peper. Verhit een scheut olijfolie in een zware stoofpan en bak het vlees rondom bruin. Schep uit de pan en houd apart. Schenk zo nodig een extra scheutje olie in de pan en fruit de ui, bleekselderij en wortel een minuut of vijf, tot de groenten beginnen te kleuren. Voeg de knoflook toe en bak al omscheppend even mee.

Doe het vlees terug in de pan en schep alles om. Schenk er de witte wijn bij en laat eventjes goed bruisen. Schenk dan de kippenbouillon erbij, voeg de takjes tijm toe en breng het geheel aan de kook. Voeg de stukjes aardappel toe en leg een deksel op de pan. Draai het vuur laag en laat 50 minuten zachtjes stoven.

Test of het vlees al zacht genoeg is en of de aardappelen gaar zijn. Voeg dan de asperges en doperwten toe en schep om. Laat nog eens 5 - 10 minuten stoven, tot de asperges en doperwten beetgaar zijn.

Proef en maak de stoof verder op smaak met peper en zo nodig zout. Bestrooi voor het serveren desgewenst met een handje groene kruiden. Geef er stevig brood bij, om lekker door het stoofvocht te sleuren.

