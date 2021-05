De Nationale Opera & Ballet richt de blik vooruit in vol nieuw seizoen

Hoeveel mensen mogen er na de zomer weer in de zaal? En op het podium, en in de orkestbak? De programmering van het nieuwe seizoen bestaat bij De Nationale Opera komende herfst uit ‘coronaproof’ producties die sowieso door kunnen gaan. Aan het begin van het seizoen zijn mega-producties gemeden, en is gekozen voor werk in kleinere setting.

De Nationale Opera koos ‘New Beginnings’ als motto voor het nieuwe seizoen, dat tevens het eerste is van de 31-jarige chef-dirigent Lorenzo Viotti. Nieuw zijn ook zes wereldpremières en drie operafilms, in een seizoen dat totaal twaalf nieuwe producties omspant.

Viotti opent met een nieuwe productie van Der Zwerg van Alexander von Zemlinsky, waarbij filmregisseur Nanouk Leopold tekent voor regie/videoregie in wat haar eerste operaproject wordt. In dezelfde periode leidt Viotti een geënsceneerde voorstelling rondom Haydns Missa in tempore belli, waarvoor het koor van De Nationale Opera (DNO), het Ned.PhO en Het Nationale Ballet zullen samenwerken.

Verdi

„Zowel Der Zwerg als de Missa zijn recent, pas dit kalenderjaar, geprogrammeerd”, aldus operadirecteur Sophie de Lint. Viotti’s oorspronkelijk geplande debuutproductie – Verdi’s Otello – was te grootschalig om onder de huidige omstandigheden te kunnen doorgaan. Live-producties zullen in het najaar van 2021 sowieso worden gestreamd, voor publiek in de zaal geldt 350 toeschouwers als ondergrens. In 2022 wordt nader bekeken welke voorstellingen nog ‘hybride’ zullen worden gepresenteerd.

Het huidige, door corona zwaar getroffen operaseizoen, benutte DNO voor de opname van drie operafilms: de filmversie van Michel van der Aa’s nieuwe opera Upload, de muziekfilm Springtime in Amsterdam en de documentaire Crazy Days.

Twee producties van dit seizoen zijn verschoven naar het komend seizoen: naast Upload is dat Donizetti’s Anna Bolena. Regisseur Tatjana Gürbaca maakt in december haar DNO-debuut in Verdi’s La traviata. Het grote operarepertoire is verder vertegenwoordigd in een nieuwe productie van Puccini’s Tosca en in Von Webers Der Freischütz met het Concertgebouworkest o.l.v. Riccardo Minasi. Reprises zijn er van de Salome-productie van regisseur Ivo van Hove, nu met het Rotterdams Philharmonisch en chef-dirigent Lahav Shani in de bak, en van Mozarts Don Giovanni.

Nieuw is de voorstelling Le lacrime di Eros, waarvoor dirigent Raphaël Pichon vroege operamuziek van rond 1600 combineert met hedendaagse elektronische muziek van Scott Gibbon. De Orpheus-mythe staat centraal in het Opera Forward Festival, met onder meer de wereldpremière van Manfred Trojahns Eurydice - Die Liebenden blind en Orphée | L’Amour | Eurydice, een opera met VR-elementen door de jonge Nederlandse maker Robin Coops.

Jubilea

Bij Het Nationale Ballet staat het seizoen in het teken van een drietal kroonjaren. Na een jaar „watertrappelen”, zoals artistiek directeur Ted Brandsen de coronatijd typeert, viert het gezelschap het 60-jarig jubileum. Het feestprogramma opent met een avond rond choreograaf Toer van Schayk, die zijn 85-ste verjaardag viert in 2021. Hij maakt sinds lange tijd een nieuw werk (Lucifer Studies, naar Vondels tragedie) voor het gezelschap, dat hij in de vorige eeuw mede zijn artistieke profiel gaf als één van ‘de drie Vans’ (Rudi van Dantzig, Hans van Manen en Van Schayk).

In mei en juni 2022 wordt met een reisprogramma en een internationaal festival een ereplaats ingeruimd voor Hans van Manen, die op 11 juli van dat jaar negentig hoopt te worden. Ook het participatieprogramma voor amateurgezelschappen In the Future is opgetrokken rond werk van Van Manen.

Ted Brandsen ziet het 60-jarig jubileum als gelegenheid om stil te staan bij wat is opgebouwd, „en om ons te bezinnen op de richting die we de komende jaren uit willen.”

Die blik vooruit wordt het publiek gegund in de programma’s Made in Amsterdam, nieuwe creaties voor de Junior Company van Peter Leung, Marta Reig-Torres en Milena Sidorova, alle drie uit ‘eigen kweek’, en het workshop-programma New Moves.

Oud in een 21-ste eeuws jasje is Raymonda. Adjunct-artistiek directeur Rachel Beaujean bewerkt het oorspronkelijke verhaal, waarin hitsige Saracenen een minder fraaie rol kregen toebedeeld en slaven figureren. Wel handhaaft Beaujean de hogeschool klassieke dansstijl waarom het ballet bekend staat. Naast Raymonda worden Mata Hari en de onverslijtbare kerstvoorstelling Notenkraker & Muizenkoning hernomen. Het seizoen wordt afgesloten met een galavoorstelling.