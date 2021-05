Chinese bevolking groeit minder hard dan gehoopt door regering

De bevolking van China is de afgelopen tien jaar met 5,38 procent toegenomen naar 1,41 miljard inwoners. Dat blijkt uit een nationale volkstelling over 2020, die elke tien jaar wordt uitgevoerd en dinsdag is gepubliceerd door het Chinese statistiekbureau NBS. Het is de laagste bevolkingsgroei sinds het begin van de eenkindpolitiek in de jaren zeventig. Van 2000 tot 2010 nam de bevolking nog toe met 5,84 procent.

In een poging de bevolking te laten groeien en vergrijzing tegen te gaan, schafte China in 2015 de eenkindpolitiek af in het land. Volgens dat beleid mochten Chinese vrouwen maar één kind krijgen. In 2015 werd dit aantal verruimd naar twee kinderen. Deze versoepeling heeft een beperkt effect gehad, blijkt nu: in 2020 kregen Chinese vrouwen gemiddeld 1,3 kinderen. Dat is lager dan een eerdere officiële schatting door de Chinese regering, die op 1,8 kind per vrouw lag. Om de bevolking voor een langere periode op hetzelfde niveau te houden, moet dat getal volgens de South China Morning Post op 2,1 liggen.

Eind april meldde The Financial Times nog dat uit de volkstelling zou blijken dat de Chinese bevolking is gekrompen. De krant stelde de resultaten al in handen te hebben. Het is onduidelijk hoe het kan dat de cijfers nu toch hoger uitkomen. The Financial Times schreef vorige maand dat de volkstelling gevoelig ligt voor China, onder meer omdat de Chinese regering bevolkingsgroei als doel had gesteld voor 2020. Een krimp van de bevolking is niet goed voor de economie en zou de reputatie van China als toekomstige economische grootmacht kunnen schaden, zeiden ook analisten tegen de South China Morning Post.