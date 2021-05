China verzet zich fel tegen VN-conferentie over steun voor Oeigoeren

China probeert actief te voorkomen dat deze woensdag in de Verenigde Naties wordt gesproken over de onderdrukking van de Oeigoerse minderheid in de Chinese regio Xinjiang. Op initiatief van een aantal westerse landen staat

een virtuele bijeenkomst gepland. Het is de bedoeling dat behalve VN-ambassadeurs van onder meer de VS, Duitsland en het VK, ook vertegenwoordigers van mensenrechtenorganisaties Human Rights Watch en Amnesty International het woord voeren.

China roept andere landen nu op weg te blijven. „Het is een politiek gemotiveerde bijeenkomst”, aldus de Chinese vertegenwoordiging bij de VN in een bericht aan andere missies. „We vragen uw missie om NIET deel te nemen aan deze anti-Chinese bijeenkomst.”

China verwijt de organiserende landen „geobsedeerd” te zijn met het uitlokken van een confrontatie met China en stelt dat „de provocerende bijeenkomst alleen maar kan leiden tot meer confrontatie”. Beijing vindt de westerse betrokkenheid bij het lot van de Oeigoeren hypocriet, want: „Het zijn de VS en hun volgers die het grootste aantal moslims in de wereld hebben gedood.”

Mensenrechten

De organisatoren willen vooral „bespreken hoe het systeem van de VN, lidstaten en maatschappelijke organisaties de mensenrechten van leden van etnisch Turkse gemeenschappen in Xinjiang kunnen ondersteunen en bevorderen”, aldus de uitnodiging.

Het lot van de Oeigoeren, een minderheid die voornamelijk islamitisch is, leidt tot steeds meer spanningen tussen China en landen in het Westen, mede omdat er steeds meer informatie naar buiten komt over de systematische Chinese onderdrukking van deze groep.

Daarbij gaat het onder meer om dwang op Oeigoerse vrouwen om minder kinderen te krijgen, bijvoorbeeld door gedwongen sterilisatie en het gedwongen inbrengen van spiraaltjes, zoals onder meer The New York Times maandag meldde. Daarnaast spreken Oeigoerse vrouwen van systematische verkrachtingen. De gedwongen geboortebeperking is een belangrijke reden waarom de Amerikaanse overheid en anderen spreken van genocide op de Oeigoeren.

Volgens schattingen van de VN zou inmiddels zeker een op de tien Oegoeren verplicht zijn opgesloten in een heropvoedingskamp, waarbij ook sprake zou zijn van marteling. Volgens China gaat het niet om kampen, maar om heropvoedingsinstellingen waar Oeigoeren worden gederadicaliseerd en waar ze een vak leren.

Dwangarbeid

Een meer recent heet hangijzer is de dwangarbeid die Oeigoeren volgens onderzoekers moeten verrichten bij de katoenoogst en in andere sectoren van de Chinese economie. Onder meer het Zweedse modebedrijf H&M ging er daarom toe over om geen katoen uit Xinjiang meer te gebruiken. Die beslissing leidde later tot een Chinese boycot van H&M en van andere westerse kledingbedrijven.

De organisatoren van de VN-bijeenkomst leggen de Chinese bezwaren tegen de bijeenkomst naast zich neer. „Beijing probeert al jaren regeringen tot zwijgen te dwingen, maar die strategie heeft hopeloos gefaald”, zei de directeur van Human Rights Watch.

Toch zijn het vooral westerse landen die het lot van de Oeigoeren bij de VN agenderen. De meeste moslimlanden spreken zich niet openlijk uit tegen de Chinese aanpak van hun geloofsgenoten, mede omdat zij hun economie en goede banden met China niet willen schaden.

Lees ook: Sanctiestrijd EU en China ontbrand om lot Oeigoeren