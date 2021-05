Bob Dylan krijgt overzichtstentoonstelling in Miami

Als 80-jarige krijgt singer-songwriter Bob Dylan later dit jaar zijn eerste overzichtstentoonstelling als beeldend kunstenaar in een Amerikaans museum. De expositie, die Restrospectrum gaat heten, opent op 30 november in het Frost Art Museum in Miami. Dat heeft het museum van de Florida International University maandag op Twitter bekendgemaakt.

De tentoonstelling, die vooraf wordt gegaan door een meerdaags symposium over de culturele erfenis van Dylan, was in 2019 eerder te zien in het museum voor moderne kunst in Shanghai. Het was dat jaar de best bezochte tentoonstelling in de Chinese stad.

Bob Dylan, BD 2 Sunset, Monument Valley. Foto Yu Jieyu

Op de expositie zullen ongeveer 120 schilderijen, tekeningen en sculpturen uit de afgelopen zes decennia van Dylans leven te zien zijn. Onduidelijk is of de Nobelprijswinnaar zelf een rol speelt bij het samenstelling. Een museumwoordvoerder wilde daar tegenover Artnet News niets over kwijt.

Hoewel Dylan al bijna heel zijn leven schildert, begon de kunstwereld daar pas de afgelopen twee decennia serieus aandacht aan te besteden. In die tijd hebben instellingen zoals de Kunstsammlungen in Duitsland, de National Portrait Gallery in Londen en de National Gallery of Denmark in Kopenhagen tentoonstellingen georganiseerd. Gagosian, een van de grootste galeries ter wereld, heeft hem een tijd vertegenwoordigd.

Dylan, die in een figuratieve stijl schildert, heeft zijn werk diverse keren gebruikt voor albumcovers. Onder meer zijn eigen Self Portrait (1970) en Planet Waves (1974), maar ook Music From Big Pink (1968) van The Band, de Amerikaanse groep waarmee hij regelmatig musiceerde.