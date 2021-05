Besmettingen Indiase variant verdubbeld in Engeland

Britse gezondheidsautoriteiten maken zich zorgen over de oprukkende ‘Indiase variant’ van het coronavirus SARS-CoV-2, en dan met name over B.1.617.2, een aftakking van die variant. Vrijdag meldde Public Health England dat het aantal besmettingen met B.1.617.2 in één week ruim was verdubbeld, een stijging met 318 besmettingen tot 512 in totaal. Met name in Londen en steden in de regio Manchester lijkt de nieuwe subvariant zich snel te verspreiden. Bij de helft van de infecties ontbreekt een reisgeschiedenis, wat betekent dat het al in de samenleving circuleert. De Britse autoriteiten concluderen nu dat B.1.617.2 minstens zo besmettelijk is als de Britse variant B.1.1.7, en daarom ook „zorgwekkend” is.

Maandag besloot de Wereldgezondheidsorganisatie om B.1.617 – de oorspronkelijke Indiase variant, waarvan B.1.617.2 één van de drie inmiddels bekende aftakkingen is – toe te voegen aan de categorie zorgwekkende varianten, waar tot nu toe de Britse, de Zuid-Afrikaanse en de Braziliaanse variant op staan. Deze zogeheten ‘variants of concern’ zijn besmettelijker, kunnen ernstiger ziekte veroorzaken en zijn soms iets minder gevoelig voor vaccinaties.

De Indiase variant dook in oktober 2020 voor het eerst op in de deelstaat Maharashtra en heeft zich sindsdien snel verspreid. Er zijn intussen drie subvarianten ontstaan die genetisch duidelijk van elkaar te onderscheiden zijn op basis van het soort mutaties dat erin voorkomt.

Laboratoriumonderzoek van microbioloog Ravindra Gupta van de universiteit van Cambridge heeft aangetoond dat coronavaccins waarschijnlijk ook bescherming bieden tegen de Indiase variant. Uit de studie van Gupta blijkt dat antistoffen opgewekt door het Pfizer-vaccin deze variant weliswaar iets minder goed neutraliseren, maar toch nog voldoende om in de praktijk bescherming te bieden tegen ernstige ziekte of sterfte door corona. Een Amerikaanse studie bevestigt dit resultaat: antistoffen hebben meer moeite met het uitschakelen van deze variant, maar mensen die al corona hebben gehad of zijn gevaccineerd hebben voldoende antistoffen om niet ernstig ziek te worden. Beide studies keken naar de B1.617.1 subvariant, maar Gupta kondigt aan dat hij tegen het eind van deze week ook laboratoriumresultaten van het in het Verenigd Koninkrijk oprukkende B.1.617.2 verwacht.

Volgens een bericht in The Guardian is er in een verzorginghuis in Londen een uitbraak geweest waarbij vijftien bewoners zijn besmet met subvariant B.1.617.2. Ze hadden een week daarvoor hun tweede prik met AstraZeneca gehad. Vier van hen moesten worden opgenomen in het ziekenhuis, maar werden niet heel ernstig ziek. Niemand is bij deze uitbraak overleden. In Groot-Britannië heeft tweederde van de volwassenen al een eerste prik tegen corona gehad; eenderde is al volledig gevaccineerd. De meeste Britten hebben het AstraZeneca-vaccin gekregen, een minderheid Pfizer en Moderna. In de Nederlandse Kiemsurveillance, een steekproef naar coronavarianten, is de Indiase variant in april vier keer opgepikt. Dat betrof driemaal de B.1.617.1 subvariant en één keer de B.1.617.2 subvariant.