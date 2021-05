Armie Hammer, net niet-ster in vrije val

In de ijzig koude loods in Montréal waar in 2019 een actiescène wordt opgenomen voor drugsthriller Crisis is de wereld een andere plek dan hij nu is. Als de crew en cast het hebben over dé epidemie, wordt de opioïden-epidemie bedoeld, de duizenden doden die jaarlijks in de VS vallen door extreem verslavende pijnstillers als oxycodon en fentanyl, het onderwerp van hun film.

En op dat moment lijkt de carrière van hoofdrolspeler Armie Hammer (1986), na jaren in de tweede versnelling vast te hebben gezeten, toch op kruissnelheid te komen. Een jaar eerder kreeg hij een Golden Globe-nominatie voor zijn rol als blonde adonis Oliver in het sensuele Call Me By Your Name. Hammer blijkt niet alleen op het scherm, maar ook in de loods een imposante verschijning: met zijn bijna twee meter torent hij boven iedereen uit. Hij moet letterlijk door de knieën als de kapster zijn haar goed wil leggen.

Maar sinds januari van dit jaar is de carrière van de Amerikaan in vrije val. Een anoniem Instagramaccount deelde toen screenshots van privéberichten die de acteur zou hebben verstuurd. De echtheid van de berichten is niet te verifiëren, maar eruit zou onder meer blijken dat Hammer graag fantaseert over kannibalisme, geweld en verkrachting. Diezelfde maand lekten ook opnames uit waarop de acteur onder meer pocht over seksuele escapades en toont hoe hij een drugstest omzeilt. Hammer liet weten dat privébeelden van hem waren gestolen.

Bondage

In eerste instantie leek het een sociale mediaspektakel zonder strafbare feiten. De acteur had al het imago van een all American boy met een onverwacht kantje. Zo likete Hammer op Twitter eerder websites over bondage. Dat leek zijn carrière niet te schaden: de klassieke schoonheid én telg uit een miljonairsfamilie, werd wat edgy.

Maar in januari kwamen er ook ernstige verwijten aan het adres van de acteur. Zo betichtten ex-partners hem van manipulatie en geweld – één van hen claimt dat hij zijn initialen bij haar schaamstreek kerfde. In maart beschuldigde de vrouw achter het anonieme instagramaccount Hammer van een gewelddadige verkrachting tijdens hun vierjarige affaire. De acteur noemt de beschuldigingen ‘buitensporig’ en stelt dat handelingen tussen hem en zijn voormalige partners altijd met wederzijdse toestemming plaatsvonden. De politie van Los Angeles heeft een onderzoek geopend.

Ondertussen werd Hammer gevraagd uit zijn lopende filmprojecten te stappen en verbrak zijn agentschap hun contract. Datzelfde agentschap representeert Elizabeth Chambers met wie Hammer tien jaar getrouwd was. Het stel maakte afgelopen zomer al bekend te scheiden.

Op de set van Crisis heeft de acteur nog een goedgevulde agenda en een body-double die in zijn plaats in de vrieskou moet stilstaan terwijl de crew de lampen afstelt zodat Hammers personage, een undercoveragent, perfect is uitgelicht als de acteur later op set komt.

Nu maakt Hammer geen deel meer uit van de promotiecampagne van Crisis, maar tijdens de opnames staat hij nog vriendelijk de pers te woord en vertelt in een trailer naast de set onder meer dat vooral het onderwerp van de film hem aansprak. „Er zijn weinig Amerikanen die niet op de een of andere manier met de opioïdencrisis te maken hebben gekregen, door naasten of dierbaren. Ik ook.” Meer informatie wil de acteur daar verder niet over geven.

Batman

Crisis zou wel eens de laatste keer kunnen zijn dat we Hammer in een nieuwe, grote rol zien. In de films van voor de schandalen die nog uitkomen, zoals Disney’s Death on the Nile, heeft hij geen hoofdrol. Hij stond jarenlang ‘op het punt’ een echte ster te worden. Zo zou Hammer in 2008 Batman spelen in Justice League: Mortal, een film die uiteindelijk nooit is gemaakt. Jammer zegt de acteur in zijn trailer. Hij keek ernaar uit om van Batman „iemand te maken die de hele dag in een grot zit tot hij met een masker op iemand in elkaar kan gaan slaan. We wilden aan het licht brengen wat een maniak Batman eigenlijk is.”

Uiteindelijk kwam Hammers doorbraak in 2010 met The Social Network, waarin hij de gegoede Harvard-tweeling Winklevoss speelt. Zij vinden dat Mark Zuckerberg het idee van Facebook van hen jatte. In plaats van dat zijn carrière daarna een vlucht nam, verzandde de acteur in films die weinig deining veroorzaakten of flopten. Zo moest blockbusterwestern The Lone Ranger (2013), waarin Hammer samen met Johnny Depp de hoofdrol heeft, het begin worden van een nieuwe Disney-franchise à la Pirates of the Caribbean. De film bezorgde Disney echter zo’n financiële kater dat vervolgfilms nooit werden gemaakt. Met slavernijdrama The Birth of a Nation (2016) leek de acteur een rol te hebben in een potentiële Oscarlieveling, tot bleek dat regisseur, producent en hoofdrolspeler Nate Parker ooit was berecht én vrijgesproken van verkrachting en de film flopte. Uiteindelijk werd met Call Me By Your Name Hammers naam pas echt gevestigd.

Het is afwachten wat het politie-onderzoek oplevert en of Hammers carrière de schandalen overleeft als hij wordt vrijgepleit. Hollywood heeft sinds #metoo weinig compassie met grensoverschrijdend gedrag. In filmvakblad Variety is een hooggeplaatste filmmarketeer weinig hoopvol, Hammer is „geen Tom Cruise”, geen acteur die in zijn eentje een film kan máken. In enkele van zijn beste rollen is Hammer vooral het rustige contrapunt waardoor de grillige of gekke hoofdpersoon volop kan schitteren. Zo was hij erg geloofwaardig als het meegaande, bewonderende model van de gekwelde, onrustige kunstenaar Giacometti in Final Portrait (2017).

Eigenlijk wist de acteur vooral personages die lijken op hemzelf, elitaire mooiboys, een onverwachte touch te geven. Intrigerend en broeierig zoals Oliver in Call Me By Your Name, dan weer geestig en over-the-top zoals de principiële Winklevoss-tweeling. Hammers ‘rich kid’ Batman was mogelijk een fascinerende figuur geworden.

