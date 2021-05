Advocatenkantoor NautaDutilh in België verdacht van witwassen

Advocatenkantoor NautaDutilh wordt in België ervan verdacht de inmiddels failliete modegroep FNG te hebben geholpen met witwassen. Dat bevestigt een woordvoerder van de Nederlandse vestiging van NautaDutilh na berichtgeving van de Belgische krant De Tijd dinsdag. Tijdens onderzoek zou zijn gebleken dat er verdachte transacties hebben plaatsgevonden via de derdenrekening van NautaDutilh, een van de grootse advocatenkantoren van de Benelux.

Eind 2020 deed de Belgische politie al een huiszoeking bij NautaDutilh en werd een advocaat aangemerkt als verdachte, aldus De Tijd. Door verder te graven zou de Belgische justitie nu op de verdachte overboekingen zijn gestuit. Een woordvoerder van NautaDutilh noemt het „een zorgelijke situatie”, maar vertrouwt erop dat het „onderzoek zal uitwijzen dat het niet bij strafbare feiten betrokken is geweest”. NautaDutilh, dat vestigingen heeft in Brussel, Amsterdam, Rotterdam, Luxemburg, Londen en New York, was als juridisch adviseur nauw betrokken bij de snelle opkomst van FNG.

Het Belgische OM onderzoekt modeconcern FNG, dat vorig jaar failliet ging, onder meer vanwege marktmanipulatie, valsheid in geschrifte en witwassen. De oprichters zijn opgepakt. Eerder schreef De Tijd dat FNG in de afgelopen vier jaar miljoen euro’s wegsluisde naar een Nederlands bedrijf. Het zou gaan om FIPH, een investeringsvehikel van een Nederlandse retail-investeerder die meerdere modeketens aan FNG doorverkocht. Onder FNG vielen onder meer modezaken Steps, Miss Etam en Claudia Sträter.

