Een verwijderde rubberen kogel. Het medisch personeel was één van de eerste groepen in de publieke sector die in algemene staking ging. Naast de protesten is die Civil Disobedience Movement minstens zo belangrijk: de burgerlijke ongehoorzaamheidsbeweging waarmee werknemers in de publieke en private sector de legertop proberen te boycotten. Ook die vermindert in kracht, drie maanden na de staatsgreep kiezen veel inwoners ervoor om toch maar weer aan het werk te gaan.

Foto AFP