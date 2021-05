Zeker 215 gewonden bij demonstratie Jeruzalemse Al-Aksamoskee

Bij confrontaties tussen de Israëlische politie en Palestijnse demonstranten zijn maandagochtend zeker 215 gewonden gevallen. De gevechten vonden plaats rond de Al-Aksamoskee in Jeruzalem. De Israëlische politie zette traangas, rubberen kogels en flitsgranaten in, de Palestijnse demonstranten gooiden met stenen. Volgens de Palestijnse Rode Halve Maan zijn zeker 215 Palestijnen gewond geraakt, The Jerusalem Post meldt negen gewonde agenten.

Het is de afgelopen dagen onrustig in Oost-Jeruzalem. Tijdens de islamitische vastenmaand ramadan gebeurt dat vaker, maar dit jaar worden de spanningen versterkt door woede om huisuitzettingen van vier Palestijnse families. In het weekend raakten ruim driehonderd Palestijnen en zeventien Israëlische politieagenten gewond bij confrontaties, onder meer bij de Al-Aksamoskee. Het Israëlische politieoptreden bij de moskee ligt erg gevoelig, aangezien het voor moslims een heilige plaats is.

De gebeurtenissen vonden plaats op Jeruzalemdag, de dag waarop Israël viert dat Oost-Jeruzalem en de Oude Stad in 1967 werden veroverd. Volgens nieuwszender Al-Jazeera verbood de Israëlische politie maandagochtend inwoners van Joodse nederzettingen het terrein rond de Al-Aksamoskee te betreden. Later op de dag staat een mars van Joodse ultra-orthodoxen gepland door het islamitische gedeelte van de Oude Stad, wat volgens de zender door veel Palestijnen gezien wordt als vorm van provocatie.