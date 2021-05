Wanneer mogen we weer, is de vraag bij het reisbureau

Een poster van een zonnig strand met zonnende mensen hangt nog voor het raam, maar binnen is het donker en verlaten bij een vestiging van D-reizen in Dordrecht. De landelijke keten van reisbureaus werd begin april failliet verklaard, vanwege financiële problemen door de coronacrisis. Pal ernaast, bij een reisbureau van touroperator TUI, gloort juist hoop. Dinsdagavond zal demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, CDA) tijdens een persconferentie over de coronamaatregelen meer duidelijkheid geven over de reisadviezen in de zomervakantie. Tot en met 15 mei geldt een negatief reisadvies voor het buitenland, maar de verwachting is dat de wereldkaart vanaf half mei langzaamaan – land voor land – van rood en oranje naar geel en groen zal kleuren.

Lees ook: Onbezorgd is vakantie deze zomer niet

De afgelopen dagen lopen steeds meer mensen het reisbureau in het centrum van Dordrecht binnen – of ze bellen – met de vraag wanneer ze „weer mogen” en naar welke landen, vertelt reisagent Miranda. „Dan antwoord ik dat dat aan het kabinet is, maar dat mensen wel alvast kunnen boeken. Mocht de reis niet door kunnen gaan, kunnen ze omboeken of hun geld terugkrijgen.”

Marian (54) en Peter (64) uit Papendrecht komen vrijdagochtend alvast hun vakantie boeken, omdat ze denken dat dinsdag versoepelingen zullen worden aangekondigd en dat mensen dan „massaal gaan boeken”. Vanachter een wand van plexiglas laat Miranda op haar computerscherm foto’s zien van een nieuw, luxe hotel op Sal, één van de Kaapverdische eilanden. Al zo’n vijf jaar gaan Marian – kort, zwart haar – en haar partner Peter – kaal en een bril – elk najaar op een all-inclusive-vakantie naar Sal. In november willen ze weer. Hoewel Marian er zongebruind uitziet, is het zo’n twee jaar geleden dat ze voor het laatst „met haar voetjes in het zwembad lag”.

Hotelkamer met eigen zwembadje

Zo’n zeven op de tien Nederlanders zijn van plan om met vakantie te gaan, volgens de Vakantie Sentiment Monitor van april van het Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen (NBTC). Dat is evenveel als in januari. Ongeveer vier op de tien met vakantieplannen willen dat in eigen land doen. In januari was dat nog zo’n drie op de tien.

Ongeveer de helft heeft plannen voor een Europese vakantie, evenveel als in januari. Reisorganisaties zien dat er veel meer gekeken wordt op hun websites dan een paar maanden geleden. Maar boeken, dat gebeurt nog maar mondjesmaat, zegt een woordvoerder van de Algemene Nederlandse Vereniging van Reisondernemingen (ANVR).

Marian zet haar leesbril met rood montuur op en bestudeert de foto’s op Miranda’s scherm. Een bar in een zwembad, een spa, een waterpark. „Oh, en je hebt bij een aantal hotelkamers zelfs een eigen zwembadje, zie ik”, zegt Peter.

„Ja, het Palace heeft swim up-kamers met een eigen zwembad erbij en ligbedjes”, zegt Miranda. „Dan hoef je ’s ochtends niet te zoeken naar een vrij bedje.”

Uiteindelijk kiest het stel toch voor het Funana, waar ze altijd komen. Dat zijn ze gewend. Het lijkt behoorlijk op het nieuwe hotel – met veel marmer, ornamenten, en palmbomen.

„Als het kan willen we ook nog in september, oktober met vakantie”, zegt Marian tegen Miranda. „Ik heb nog vijftien weken aan vakantiedagen open staan. Ik krijg ze niet op. En kun jij ons bellen wanneer Griekenland weer open is?”

Een paar straten verder zitten Daniël van Gent (28) uit Apeldoorn – bril en een blouse met een pullover – en Gerald Munters (27) uit Alkmaar – halflang haar en een hoedje met buttons – een frietje te eten op het terras van cafetaria Taria De Neushoorn. Ook zij willen graag in Europa met vakantie, maar het boeken stellen ze nog even uit. Van Gent: „Ik wil in augustus graag naar een Zuid-Europees land en normaal had ik in januari of februari al geboekt, maar nu ga ik voor een last minute.”

Gaat hij meteen boeken als De Jonge dinsdag versoepelingen aankondigt? „Nee, ik denk dat ik ongeveer een maand van tevoren ga boeken. Je weet nooit of er nog iets verandert en misschien krijg ik dan mijn geld niet terug.”

Wendy Stendert (38) uit Dordrecht zit in de zon op een bankje voor haar kledingwinkel Stijlvol, waar ze retro kleding verkoopt. „Normaal ga ik drie keer per jaar met vakantie. Van het geld dat ik afgelopen jaar heb bespaard, heb ik een auto gekocht. Daarmee rijd ik deze zomer naar Zuid-Frankrijk als dat kan. Ik durf niet met het vliegtuig, want ik ben bang dat ik dan niet meer terugkom.”

„Wij zouden deze maand naar Frankrijk gaan, maar die vakantie is afgeblazen. 9 juni gaat het land pas weer open voor toeristen”, zegt Erica (53), die met haar partner Ad (54) (allebei uit Gorinchem) voor de Wibra staat. Ze gaan voorlopig geen vakantie boeken, want ze hebben eigenlijk „helemaal geen zin” in een vakantie met coronamaatregelen, zoals een mondkapjesplicht. Hun labrador Lef blaft. „Die baalt er ook van.”