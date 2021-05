VS staan meer olietransport over wegen toe na hack oliepijplijn

De Amerikaanse regering heeft op zondagavond beperkingen op brandstoftransport over wegen deels opgeheven, nadat de grootste oliepijplijn van het land op vrijdag gehackt werd en sindsdien stilligt. Vrachtwagenchauffeurs in achttien staten hoeven zich niet meer te houden aan het maximaal aantal rij-uren op een werkdag, omdat er volgens Washington sprake is van een noodsituatie.

Op vrijdag werd het hoofdkwartier van de Colonial Pipeline, die van Texas naar de haven van New York loopt, gehackt met zogenaamde ransomware; ‘gijzelsoftware’ die bedrijven dwingt losgeld te betalen in ruil voor de ontgrendeling van hun besturingssoftware. Colonial Pipeline is van groot belang voor de Amerikaanse brandstofvoorziening: bijna de helft van de brandstof die wordt verbruikt aan de oostkust van de Verenigde Staten stroomt erdoor. Door de hack was Colonial Pipeline genoodzaakt het netwerk volledig plat te leggen - het is nog niet heropgestart. Als de pijpleidingen nog lang buiten gebruik blijven, kan dat leiden tot prijsstijgingen van brandstof. Of het bedrijf losgeld heeft betaald, is nog onduidelijk.

Volgens bronnen die met persbureau Reuters hebben gepraat, zou de hack zijn uitgevoerd door cybercriminelen van het collectief DarkSide. Deze groep staat erom bekend grote bedrijven te chanteren en een deel van de opbrengsten aan goede doelen te doneren. Minister van economische zaken Gina Raimondo noemt het oplossen van de problemen na de pijplijnhack de „hoogste prioriteit” van de regering van president Joe Biden.